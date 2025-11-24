Ставим такую цену: для чего Олег Газманов сильно завышает гонорары на Новый год

Газманов признался, что завышает гонорары на Новый год, чтобы не выступать

Певец Олег Газманов сознательно завышает гонорары на новогодние корпоративы, чтобы освободить время для творческих проектов и сохранить баланс в жизни.

Новогодние праздники для многих артистов — время активного заработка и корпоративных выступлений, когда гонорары могут быть в несколько раз выше обычных. Но народный артист России выбирает иной путь. Он не гонится за быстрыми деньгами и не стремится заполнить декабрь множеством корпоративов, предпочитая сохранять творческое пространство для других, более значимых проектов.

"Мы ставим такую цену, что, как правило, или нет, или один, или два (корпоратива заказывают). Я не хочу. Я обычно говорю своему директору: "Сделай на один, чем двойная оплата на каждый новогодний, сделай на один концерт больше в течение года в любое время". И всё", — цитирует слова Газманова "Пятый канал".

Энергосберегающая стратегия

Многие артисты в праздничный сезон стараются провести сразу несколько концертов в день, чтобы заработать больше. Их гонорары растут, а организаторы корпоративов готовы переплачивать ради встречи с любимой звездой. Для Газманова это не приоритет. Вместо того чтобы брать двойную плату за новогодние выступления, он предпочитает провести дополнительные концерты в другие месяцы, сохраняя свое расписание гибким и освобождая время для интересных творческих проектов.

Исполнителю 74 года, но он не планирует уходить на пенсию. Хотя официально он уже более 14 лет является пенсионером, Газманов продолжает активно выступать и писать новые песни. Для него важнее творчество, а не размер заработка.

Путь к музыке и творческим решениям

До того как стать знаменитым певцом, Олег Михайлович занимался совсем другими вещами. Он окончил Калининградское высшее инженерное морское училище и работал преподавателем, даже поступил в аспирантуру и начал писать диссертацию. Однако со временем понял, что это не приносит радости.

"Я понял, что занимаюсь тем, что не приносит радости", — вспоминал Газманов.

Он оставил работу и полностью посвятил себя музыке. С тех пор творчество стало для него главным ориентиром в жизни, а гонорары и слава — лишь второстепенные моменты.

Как организовать творческую жизнь и не выгореть

Определите приоритеты: творчество, здоровье и личная жизнь важнее быстрых заработков. Планируйте расписание заранее, чтобы избежать перегрузки в праздничные сезоны. Устанавливайте ценовые рамки, позволяющие регулировать количество заказов. Найдите баланс между коммерческими проектами и личными концертами. Помните о долгосрочных целях, а не только о краткосрочной выгоде.

А что если…

Если артист выбирает интересные проекты вместо массовых корпоративов, это позволяет сохранять высокий уровень исполнения, держать аудиторию в тонусе и поддерживать собственный эмоциональный ресурс. Такой подход также снижает стресс и дает возможность экспериментировать с творчеством.

Мифы и реальность

Миф: новогодние корпоративы — главное для артиста.

Правда: для некоторых артистов важнее творчество и качество исполнения.

Миф: завышение гонораров — способ заработать больше.

Правда: в случае Газманова это инструмент для контроля расписания.

Миф: артисты обязаны работать в декабре.

Правда: можно организовать график по собственным предпочтениям и проектам.

Три важных факта

Газманов официально пенсионер уже 14 лет, но продолжает активно выступать. Он предпочитает дополнительные концерты в другие месяцы вместо новогодних корпоративов. В юности Олег Михайлович писал диссертацию, но оставил научную карьеру ради музыки.

Исторический контекст

• 1960-е: первые увлечения музыкой.

• 1980-е: начало карьеры в музыкальной индустрии.

• 1990-е: становление артиста.

• 2000-е — н. в.: сочетание преподавания, выступлений и активного творчества, контроль над расписанием и проектами.