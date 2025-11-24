Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ставим такую цену: для чего Олег Газманов сильно завышает гонорары на Новый год

Газманов признался, что завышает гонорары на Новый год, чтобы не выступать
4:35
Шоу-бизнес

Певец Олег Газманов сознательно завышает гонорары на новогодние корпоративы, чтобы освободить время для творческих проектов и сохранить баланс в жизни.

Олег Газманов
Фото: commons.wikimedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Олег Газманов

Новогодние праздники для многих артистов — время активного заработка и корпоративных выступлений, когда гонорары могут быть в несколько раз выше обычных. Но народный артист России выбирает иной путь. Он не гонится за быстрыми деньгами и не стремится заполнить декабрь множеством корпоративов, предпочитая сохранять творческое пространство для других, более значимых проектов.

"Мы ставим такую цену, что, как правило, или нет, или один, или два (корпоратива заказывают). Я не хочу. Я обычно говорю своему директору: "Сделай на один, чем двойная оплата на каждый новогодний, сделай на один концерт больше в течение года в любое время". И всё", — цитирует слова Газманова "Пятый канал".

Энергосберегающая стратегия

Многие артисты в праздничный сезон стараются провести сразу несколько концертов в день, чтобы заработать больше. Их гонорары растут, а организаторы корпоративов готовы переплачивать ради встречи с любимой звездой. Для Газманова это не приоритет. Вместо того чтобы брать двойную плату за новогодние выступления, он предпочитает провести дополнительные концерты в другие месяцы, сохраняя свое расписание гибким и освобождая время для интересных творческих проектов.

Исполнителю 74 года, но он не планирует уходить на пенсию. Хотя официально он уже более 14 лет является пенсионером, Газманов продолжает активно выступать и писать новые песни. Для него важнее творчество, а не размер заработка.

Путь к музыке и творческим решениям

До того как стать знаменитым певцом, Олег Михайлович занимался совсем другими вещами. Он окончил Калининградское высшее инженерное морское училище и работал преподавателем, даже поступил в аспирантуру и начал писать диссертацию. Однако со временем понял, что это не приносит радости.

"Я понял, что занимаюсь тем, что не приносит радости", — вспоминал Газманов.

Он оставил работу и полностью посвятил себя музыке. С тех пор творчество стало для него главным ориентиром в жизни, а гонорары и слава — лишь второстепенные моменты.

Как организовать творческую жизнь и не выгореть

  1. Определите приоритеты: творчество, здоровье и личная жизнь важнее быстрых заработков.

  2. Планируйте расписание заранее, чтобы избежать перегрузки в праздничные сезоны.

  3. Устанавливайте ценовые рамки, позволяющие регулировать количество заказов.

  4. Найдите баланс между коммерческими проектами и личными концертами.

  5. Помните о долгосрочных целях, а не только о краткосрочной выгоде.

А что если…

Если артист выбирает интересные проекты вместо массовых корпоративов, это позволяет сохранять высокий уровень исполнения, держать аудиторию в тонусе и поддерживать собственный эмоциональный ресурс. Такой подход также снижает стресс и дает возможность экспериментировать с творчеством.

Мифы и реальность

Миф: новогодние корпоративы — главное для артиста.
Правда: для некоторых артистов важнее творчество и качество исполнения.

Миф: завышение гонораров — способ заработать больше.
Правда: в случае Газманова это инструмент для контроля расписания.

Миф: артисты обязаны работать в декабре.
Правда: можно организовать график по собственным предпочтениям и проектам.

Три важных факта

  1. Газманов официально пенсионер уже 14 лет, но продолжает активно выступать.

  2. Он предпочитает дополнительные концерты в другие месяцы вместо новогодних корпоративов.

  3. В юности Олег Михайлович писал диссертацию, но оставил научную карьеру ради музыки.

Исторический контекст

• 1960-е: первые увлечения музыкой.
• 1980-е: начало карьеры в музыкальной индустрии.
• 1990-е: становление артиста.
• 2000-е — н. в.: сочетание преподавания, выступлений и активного творчества, контроль над расписанием и проектами.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
