Ставим такую цену: для чего Олег Газманов сильно завышает гонорары на Новый год

Певец Олег Газманов сознательно завышает гонорары на новогодние корпоративы, чтобы освободить время для творческих проектов и сохранить баланс в жизни.
Новогодние праздники для многих артистов — время активного заработка и корпоративных выступлений, когда гонорары могут быть в несколько раз выше обычных. Но народный артист России выбирает иной путь. Он не гонится за быстрыми деньгами и не стремится заполнить декабрь множеством корпоративов, предпочитая сохранять творческое пространство для других, более значимых проектов.
"Мы ставим такую цену, что, как правило, или нет, или один, или два (корпоратива заказывают). Я не хочу. Я обычно говорю своему директору: "Сделай на один, чем двойная оплата на каждый новогодний, сделай на один концерт больше в течение года в любое время". И всё", — цитирует слова Газманова "Пятый канал".
Многие артисты в праздничный сезон стараются провести сразу несколько концертов в день, чтобы заработать больше. Их гонорары растут, а организаторы корпоративов готовы переплачивать ради встречи с любимой звездой. Для Газманова это не приоритет. Вместо того чтобы брать двойную плату за новогодние выступления, он предпочитает провести дополнительные концерты в другие месяцы, сохраняя свое расписание гибким и освобождая время для интересных творческих проектов.
Исполнителю 74 года, но он не планирует уходить на пенсию. Хотя официально он уже более 14 лет является пенсионером, Газманов продолжает активно выступать и писать новые песни. Для него важнее творчество, а не размер заработка.
До того как стать знаменитым певцом, Олег Михайлович занимался совсем другими вещами. Он окончил Калининградское высшее инженерное морское училище и работал преподавателем, даже поступил в аспирантуру и начал писать диссертацию. Однако со временем понял, что это не приносит радости.
"Я понял, что занимаюсь тем, что не приносит радости", — вспоминал Газманов.
Он оставил работу и полностью посвятил себя музыке. С тех пор творчество стало для него главным ориентиром в жизни, а гонорары и слава — лишь второстепенные моменты.
Определите приоритеты: творчество, здоровье и личная жизнь важнее быстрых заработков.
Планируйте расписание заранее, чтобы избежать перегрузки в праздничные сезоны.
Устанавливайте ценовые рамки, позволяющие регулировать количество заказов.
Найдите баланс между коммерческими проектами и личными концертами.
Помните о долгосрочных целях, а не только о краткосрочной выгоде.
Если артист выбирает интересные проекты вместо массовых корпоративов, это позволяет сохранять высокий уровень исполнения, держать аудиторию в тонусе и поддерживать собственный эмоциональный ресурс. Такой подход также снижает стресс и дает возможность экспериментировать с творчеством.
Миф: новогодние корпоративы — главное для артиста.
Правда: для некоторых артистов важнее творчество и качество исполнения.
Миф: завышение гонораров — способ заработать больше.
Правда: в случае Газманова это инструмент для контроля расписания.
Миф: артисты обязаны работать в декабре.
Правда: можно организовать график по собственным предпочтениям и проектам.
Газманов официально пенсионер уже 14 лет, но продолжает активно выступать.
Он предпочитает дополнительные концерты в другие месяцы вместо новогодних корпоративов.
В юности Олег Михайлович писал диссертацию, но оставил научную карьеру ради музыки.
• 1960-е: первые увлечения музыкой.
• 1980-е: начало карьеры в музыкальной индустрии.
• 1990-е: становление артиста.
• 2000-е — н. в.: сочетание преподавания, выступлений и активного творчества, контроль над расписанием и проектами.
