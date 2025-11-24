Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Древние люди выбирали собак под конкретные цели — профессор Дэвид Сильверсайдс
Тяга к соленому усиливается при нарушении электролитного баланса — заявил врач Ионов
Ростовская область начала разработку джазовых маршрутов по данным Ростуризма
Юрист Алла Георгиева рекомендовала при покупке авто общаться с пенсионером
Беременная блогер Лерчек закатила скандал перед судебным слушанием
Ориентироваться в незнакомом городе лучше по офлайн-картам — эксперт Синельников
Домашние огурцы плодоносят при уходе без ламп и химии
Маски с протеинами и алоэ укрепляют тонкие волосы без утяжеления — Vogue
Интенсивность экстремальных осадков вырастет на 41% к концу века — Пинг Чанг

У меня есть план: почему жена страдающего деменцией Брюса Уиллиса готова к его смерти

Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса приготовился к смерти актёра
Шоу-бизнес

Жена актёра Брюса Уиллиса открыто делится опытом, рассказывая, как поддерживать друг друга в трудные времена и подготавливать детей к тяжёлым жизненным испытаниям.

Брюс Уиллис
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Брюс Уиллис

Жизнь семьи  Уиллиса в последнее время кардинально изменилась. Актёр, столкнувшийся с тяжелой болезнью, теперь ежедневно нуждается в помощи и уходе. Его жена, 47-летняя Эмма Хемминг, открыто говорит о том, как важно быть готовыми к любым сценариям и поддерживать друг друга, особенно когда в семье есть дети. Разговоры о смерти для многих остаются табу, но Эмма считает, что откладывать их опасно.

"Мы стараемся не думать о смерти. Но в действительности нам нужно это делать. Важно видеть в ней не только темную сторону", — сказала Хемминг.

Главная забота Эммы — их младшие дочери, 13-летняя Мэйбл и 11-летняя Эвелин. Девочки только привыкают к изменениям в поведении отца, и мать старается поддерживать их эмоциональное состояние.

"Тревога — это думать о неизвестном, например: когда же наступит следующий момент? Но я знаю, что когда и если это произойдёт, мы будем готовы", — отметила Хемминг.

При общении с детьми Эмма избегает прямых разговоров о смерти, фокусируясь на настоящем, но одновременно у нее есть продуманный план действий на будущее.

"У меня есть план, как позаботиться о дочерях, который, в основном, уже готов, так что им не придётся решать и разбираться со всем самостоятельно. Я просто хочу немного облегчить им жизнь", — пояснила супруга артиста.

У Брюса также есть три взрослые дочери от брака с актрисой Деми Мур. Сейчас семья делает все возможное, чтобы окружить актёра заботой. 70-летний артист живёт в отдельном доме с круглосуточным уходом и оборудованным пространством под все нужды.

Реакция общественности и поддержка семьи

После того как Эмма рассказала о состоянии мужа, в соцсетях развернулась волна критики.

"Я знала, что после этой информации люди разделятся на два лагеря: те, кто опирается на личное мнение и те, кто прошел через такой же опыт. Даже если кто-то знаком с деменцией, этот человек живёт не в нашем доме. Он не знает, как именно проявляется болезнь у Брюса или как устроена наша семейная динамика", — заявила Хемминг-Уиллис.

За Эмму выступила и Деми Мур, выразив сочувствие и поддержку:

"На долю Эммы выпало столько испытаний. Чтобы приносить пользу другим, нужно самому быть в порядке", — сказала Мур.

Старшие дочери Брюса также активно поддерживают отца. Несколько месяцев назад Румер, одна из наследниц от брака с Деми Мур, опубликовала трогательный пост о своих чувствах.

"Сегодня тяжелый день. Я жалею, что не задавала тебе больше вопросов, пока ты мог обо всем рассказать. Но я знаю — ты бы не хотел, чтобы я грустила сегодня", — поделилась Румер.

Как подготовиться к уходу за близким с тяжёлой болезнью

  1. Создайте продуманный план ухода, включая экстренные ситуации.

  2. Обеспечьте дом всем необходимым оборудованием: медицинскими кроватями, поручнями, адаптированным пространством.

  3. Поддерживайте детей: объясняйте изменения без перегрузки информацией.

  4. Организуйте круглосуточный уход через профессиональные службы или родственников.

  5. Заботьтесь о себе, чтобы сохранять ресурсы для поддержки больного.

А что если…

Если супруги заранее обсуждают тяжелые темы, это снижает уровень стресса у всей семьи. Продуманные сценарии действий помогают детям ощущать стабильность и безопасность, а взрослым — сохранять контроль над ситуацией.

Советы для родственников

Как подготовить детей к болезни родителя?
Разговаривайте открыто, но фокусируйтесь на настоящем, избегая перегрузки информацией о будущем.

Сколько стоит организация ухода на дому для тяжелобольного?
Стоимость зависит от уровня сервиса и оборудования: от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов в месяц.

Что лучше: помощь профессиональных медиков или поддержка семьи?
Комбинация профессионального ухода и внимательного семейного подхода обеспечивает наилучший результат.

Мифы и реальность

Миф: говорить с детьми о болезни родителя опасно.
Правда: корректные беседы помогают детям адаптироваться и снижать тревогу.

Миф: ухаживать за тяжело больным невозможно без опыта.
Правда: грамотное планирование и поддержка специалистов делают уход управляемым.

Миф: эмоциональная поддержка родственников не влияет на состояние больного.
Правда: внимание и забота семьи улучшают психологическое состояние пациента.

Три интересных факта

  1. Адаптация дома под больного включает не только медицинское оборудование, но и сенсорные и развивающие элементы.

  2. В семьях с тяжело больными часто создают расписание эмоциональной поддержки для детей.

  3. Публичные семьи сталкиваются с критикой, даже если уход организован профессионально.

Исторический контекст

• 1980-е: Брюс Уиллис начинает актёрскую карьеру и строит семью.
• 2000-е: развод с Деми Мур, рождение трёх дочерей.
• 2019: Эмма Хемминг становится постоянным партнёром и матерью младших детей.
• 2022–2025: ухудшение состояния здоровья актера, организация постоянного ухода и поддержки детей.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Недвижимость
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Тренировки по 5-10 минут в день снижают риски заболеваний — Мия Армстронг
Новости спорта
Тренировки по 5-10 минут в день снижают риски заболеваний — Мия Армстронг
Кофейная гуща вызывает засоры в кухонных трубах — сообщает Malatec
Недвижимость
Кофейная гуща вызывает засоры в кухонных трубах — сообщает Malatec
Популярное
Дом собирается как конструктор, а проблемы — как снежный ком: неприглядная правда о каркасном жилье

Каркасный дом кажется идеальным решением, но в чём кроется обратная сторона? Рассказываем о плюсах, минусах и ошибках, которые лучше не совершать.

Каркасные дома имеют слабую звукоизоляцию
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности сообщил Lemagduchat
Кошка сама идёт на руки — но вовсе не за лаской: её скрытый мотив переворачивает привычное поведение
После 60 тело начинает жить по новым правилам: тест с отжиманиями показывает правду, которую скрывают мышцы
В морской воде нашли след, который не должен был появиться: подкисление оказалось лишь началом
Древесная зола под снегом: 5 шагов помогут вам обогатить почву до весны Валерия Жемчугова УАЗ-452Д был создан после модернизации 1965 года по инициативе "Автоэкспорта" Сергей Милешкин Секреты манипуляций: мошенник Саймон Леваев снова избежал наказания Игорь Буккер
Ничего не предвещало беды — пока кофе не превратил трубы в бетонный капкан
Восточная Африка уходит под воду: раскрыта тайна раскола континента
Лишний вес уступает не силе, а мягкости: шаги без боли запускают самые устойчивые изменения
Лишний вес уступает не силе, а мягкости: шаги без боли запускают самые устойчивые изменения
Последние материалы
Юрист Алла Георгиева рекомендовала при покупке авто общаться с пенсионером
Беременная блогер Лерчек закатила скандал перед судебным слушанием
Ориентироваться в незнакомом городе лучше по офлайн-картам — эксперт Синельников
Домашние огурцы плодоносят при уходе без ламп и химии
Маски с протеинами и алоэ укрепляют тонкие волосы без утяжеления — Vogue
Интенсивность экстремальных осадков вырастет на 41% к концу века — Пинг Чанг
Тёртый пирог выпекают при 180 градусах около 35 минут
Дома собаки чаще проявляют интерес к незнакомцам — WEB.DE
ВСУ перебросили подкрепления в Волчанск, чтобы не обрушить фронт
Отжимания помогют развивать общую силу и улучшают осанку — фитнес-тренеры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.