Скандал за скандалом: почему участница Мисс Вселенная оказалась в реанимации после конкурса

5:08
Шоу-бизнес

Скандалы, неожиданные травмы и громкие заявления вокруг "Мисс Вселенная — 2025" привлекли внимание всего мира, но одна история стала особенно тревожной и пробуждает множество вопросов.

Мисс Вселенная
Фото: ВК-аккаунт конкурса Мисс Вселенная by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мисс Вселенная

Участие в международных конкурсах красоты обычно ассоциируется с яркими шоу, торжеством и вдохновляющими историями. Но в этом году внимание публики неожиданно сосредоточилось не на блеске сценических костюмов, а на состоянии здоровья 28-летней участницы "Мисс Вселенная — 2025" из Ямайки Габриэль Генри. После падения со сцены она оказалась в реанимации, и новости, поступающие из Таиланда, где проходил конкурс, вызвали волну тревоги среди поклонников и коллег девушки.

Что известно о состоянии Габриэль

Сразу после инцидента многим показалось, что участница, работающая в офтальмологической сфере, отделалась лишь синяками и испугом. Однако реальная картина оказалась тяжелее. Семья Генри передаёт новости через официальный аккаунт национальной команды, стараясь не допускать домыслов вокруг её здоровья.

"Это официальная информация о состоянии здоровья доктора Габриэль Генри, которая остается госпитализированной в Таиланде. Медицинский персонал также сообщил, что Габриэль останется в реанимации минимум семь дней", — написали организаторы "Мисс Ямайка".

Близкие Габриэль, включая её сестру Филисию Генри-Сэмюэлс, остаются рядом, а поклонники по всему миру поддерживают девушку в соцсетях.

Скандалы, окружившие конкурс

Падение Генри стало лишь одним эпизодом серии неприятностей, которые сопровождали "Мисс Вселенная — 2025". В этом году сразу несколько участниц столкнулись с отравлением, а представительнице Венгрии Кинчо Деженьи и вовсе потребовалась госпитализация. Но особенно бурные споры вызвала победа 25-летней мексиканки Фатимы Бош.

Бывший судья конкурса Омар Арфуш заявил о возможной коррупционной подоплеке.

""Мисс Мексика" — фейковая победительница!", — написал Арфуш.

Эти слова вызвали шквал обсуждений, а сам Арфуш сообщил, что намерен подать в суд на организаторов.

Как обеспечить безопасность участниц на крупных шоу

  1. Проверять сцены и подиумы с участием инженеров и специалистов по оборудованию.

  2. Организовывать медицинские зоны с офтальмологом, травматологом и реанимационной бригадой.

  3. Проводить обязательные брифинги по технике безопасности.

  4. Контролировать качество питания с привлечением сертифицированных кейтеринговых служб.

  5. Использовать страховку для участниц — от перелётов до выступлений.

  6. Создавать доступ к психологической поддержке, особенно перед финалом шоу.

А что если…

Если организаторы пересмотрят стандарты безопасности, конкурс сможет вернуть доверие зрителей. При внедрении международных протоколов, включая медосмотр, контроль оборудования и непрерывную поддержку участниц, риски падений и травм минимизируются. Такой подход сделает шоу не только зрелищным, но и по-настоящему безопасным.

Мифы и правда

Миф: падения на сцене почти никогда не приводят к серьёзным последствиям.
Правда: даже визуально легкое падение может вызвать скрытые травмы, требующие реанимации.

Миф: победительницу выбирают только по внешности.
Правда: оценочные анкеты включают интеллект, социальные проекты, интервью и сценическую пластику.

Миф: международные конкурсы полностью застрахованы от коррупции.
Правда: обвинения в давлении на судей время от времени всплывают и требуют публичных разъяснений.

Три интересных факта

  1. На крупных конкурсах всегда присутствует офтальмолог — из-за яркого света и линз участниц.

  2. Падения на сцене чаще происходят в обуви на платформе, а не на шпильках.

  3. В некоторых странах конкурсанткам выдают специальную страховку, покрывающую репетиции и финальные выступления.

Исторический контекст

• 2015: смена правил судейства после скандала с неверно объявленной победительницей.
• 2019: ужесточение стандартов безопасности после нескольких травм на репетициях.
• 2023: запуск программы психологической поддержки для участниц.
• 2024: введение повышенных требований к питанию после случаев пищевого отравления.

В этом году конкурс столкнулся с новыми испытаниями, и судьба Габриэль Генри стала центральной темой обсуждений. Её восстановление, надежда семьи и поддержка поклонников — то, на что сегодня смотрит весь мир.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
