Ночной гость с лапами: как в доме Анны Седоковой появилась собака, которой там не должно было быть

Анна Седокова обнаружила в своём доме чужую собаку
1:47
Шоу-бизнес

Порой самые забавные истории случаются не тогда, когда их ждёшь, а в самый обычный утренний момент. Анна Седокова призналась подписчикам, что проснулась у себя дома вместе с собакой, которую раньше никогда не видела. История быстро стала обсуждаемой, ведь ситуация одновременно и смешная, и совершенно бытовая — как раз из тех, что могут произойти в каждом доме, где живут дети и домашние животные.

Анна Седокова
Фото: commons.wikimedia.org by Юрий Ядров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Анна Седокова

Как всё началось

Анна рассказала, что вечером была на мероприятии и вернулась домой только глубокой ночью. Она легла спать уставшей, не ожидая никаких сюрпризов, а утром обнаружила возле себя четвероногого гостя. Позже выяснилось, что это собака друга её сына, то есть история не мистическая — просто "решивший переночевать" питомец.

"Если вы думаете, что у меня в жизни ничего не происходит, то вы ошибаетесь! Сегодня утром я проснулась в доме с другой собакой", — рассказала Седокова.

В её доме уже есть свой питомец — собака породы сиба-ину. Новичок, оказавшийся на территории, сперва вызвал осторожную реакцию, но спустя некоторое время обе собаки нашли общий язык.

Почему такие ситуации нередки в семьях с животными

Когда животные растут в окружении детей, они часто оказываются участниками неожиданных приключений. Собаки друзей, "гостевые" питомцы, приглашённые на выходные — обычная история для домов, где царит открытая и дружелюбная атмосфера, особенно если речь идёт о породах вроде сиба-ину, которые известны независимым характером, но при этом способны быстро адаптироваться, когда понимают, что гость безопасен.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
