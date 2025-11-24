Таинственный мужчина в гримёрке оказался сюрпризом: Люся Чеботина перевернула ожидания зрителей

Люся Чеботина сообщила, что спит в обнимку с любимой собакой

Люся Чеботина оказалась в центре внимания в новом выпуске шоу "Кстати", где атмосфера обычно быстро накаляется благодаря вопросам о звёздных романах. Гарик Харламов, Азамат Мусагалиев и Андрей Дорохов по привычке попытались вывести певицу на откровенность, но она сумела обернуть ситуацию в шутку и сохранить интригу.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Люся Чеботина

Мужчина не моложе её

Участники шоу настаивали на подробностях о её отношениях, однако Чеботина внезапно изменила тон и превратила разговор в игру. Она описала некого таинственного спутника: мол, молодой, высокий, всегда рядом за кулисами. Но дальше её фантазия ушла в настолько забавную сторону, что все трое ведущих не смогли удержаться от смеха.

"Он мужчина. Молодой и высокий. Не моложе меня. И каждый день находится со мной в гримёрке", — сказала Люся Чеботина.

Она поспешила уточнить, что это вовсе не кто-то из команды и не танцор, хотя её фразы как будто намекали именно на это. Чуть позже артистка продолжила шутку, добавив детали, которые окончательно разрушили интригу.

"Ну, в целом, когда ему вкусняшку показываешь, то он может танцевать. Ещё он умеет делать голос, дай лапу и лежать… Да, я сплю с собакой", — пояснила Люся Чеботина.

Такой поворот мгновенно расставил всё по местам: вместо обещанных тайн личной жизни — история о любимом питомце, который сопровождает артистку повсюду. Этот момент стал одним из самых запоминающихся в выпуске.

Почему Люся пришла на вечер с роботом

Во время беседы всплыла ещё одна яркая ситуация — появление Чеботиной на одном из мероприятий в сопровождении робота. Певица призналась, что это решение было продиктовано вовсе не модой и не пиаром, а банальной растерянностью: она просто не знала, с кем отправиться на вечер.

"Мне показалось, что это очень приятная компания: он молчит, не ест и не пьёт. Это была разовая акция: в принципе, я не в настолько отчаянном положении, чтобы переходить на роботов", — пошутила Люся Чеботина.

Эта история стала ещё одним примером её самоиронии — качеством, которое давно выделяет её среди других артистов.