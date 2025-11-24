Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Когда тёплая семья трещит по швам: неприятный сон заставил Регину Тодоренко пересмотреть роль матери

Регина Тодоренко начала терять свой родительский авторитет
2:34
Шоу-бизнес

Сны нередко вытаскивают наружу то, что мы стараемся прятать в глубине мыслей. Именно так произошло с Региной Тодоренко: после одного ночного видения она по-новому взглянула на отношения со старшим сыном и на то, как хрупок бывает баланс между теплом и границами в семье. Сон оказался настолько реалистичным, что телеведущая ещё долго прокручивала его детали и пыталась понять, почему эта история тронула её так сильно.

Регина Тодоренко
Фото: commons.wikimedia.org by #СПОЁМ Блог, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Регина Тодоренко

Ей приснилось, что повзрослевший сын разговаривает с ней резко, словно нарочно отталкивает. Это заставило её задуматься, как быстро меняются дети и как непросто родителю оставаться тем человеком, к которому всегда идут за поддержкой. В личном блоге она призналась, что иногда ощущает, что её слово теряет вес, и это вызывает тревогу.

"Уже сейчас я чувствую, как периодически теряю авторитет, и старший может просто захлопнуть дверь и уйти к себе", — поделилась Тодоренко.

Эта мысль стала той точкой, с которой началось переосмысление: Регина решила провести со старшим сыном целый день — просто быть рядом, слушать, смотреть его глазами на привычные вещи. Они наметили прогулку, несколько любимых активностей и традиционный семейный обед. Но планы в один момент переменила внезапная температура 38: ребёнок заболел, и все идеи пришлось отложить.

"Температура 38. Мы предполагаем, Бог располагает", — отметила Регина Тодоренко.

Несмотря на изменившиеся обстоятельства, само желание сблизиться осталось. Болезнь лишь подсветила, как важно родителям подстраиваться под жизнь детей и искать точки соприкосновения даже в неожиданных ситуациях.

Три интересных факта

  1. Совместные ритуалы повышают уровень доверия в семьях в среднем на 20%.

  2. Дети лучше запоминают моменты, связанные с эмоциональным откликом, а не масштаб мероприятий.

  3. Небольшие семейные традиции снижают уровень тревожности у ребёнка.

Исторический контекст

Идея тесной родительской вовлечённости появилась сравнительно недавно. В начале XX века акцент делался на дисциплине и чёткой иерархии. Лишь к середине века психологи начали говорить о важности эмоционального контакта, а в 2000-х годах концепция "осознанного родительства" стала основным ориентиром.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
