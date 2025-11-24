Когда тёплая семья трещит по швам: неприятный сон заставил Регину Тодоренко пересмотреть роль матери

Регина Тодоренко начала терять свой родительский авторитет

Сны нередко вытаскивают наружу то, что мы стараемся прятать в глубине мыслей. Именно так произошло с Региной Тодоренко: после одного ночного видения она по-новому взглянула на отношения со старшим сыном и на то, как хрупок бывает баланс между теплом и границами в семье. Сон оказался настолько реалистичным, что телеведущая ещё долго прокручивала его детали и пыталась понять, почему эта история тронула её так сильно.

Ей приснилось, что повзрослевший сын разговаривает с ней резко, словно нарочно отталкивает. Это заставило её задуматься, как быстро меняются дети и как непросто родителю оставаться тем человеком, к которому всегда идут за поддержкой. В личном блоге она призналась, что иногда ощущает, что её слово теряет вес, и это вызывает тревогу.

"Уже сейчас я чувствую, как периодически теряю авторитет, и старший может просто захлопнуть дверь и уйти к себе", — поделилась Тодоренко.

Эта мысль стала той точкой, с которой началось переосмысление: Регина решила провести со старшим сыном целый день — просто быть рядом, слушать, смотреть его глазами на привычные вещи. Они наметили прогулку, несколько любимых активностей и традиционный семейный обед. Но планы в один момент переменила внезапная температура 38: ребёнок заболел, и все идеи пришлось отложить.

"Температура 38. Мы предполагаем, Бог располагает", — отметила Регина Тодоренко.

Несмотря на изменившиеся обстоятельства, само желание сблизиться осталось. Болезнь лишь подсветила, как важно родителям подстраиваться под жизнь детей и искать точки соприкосновения даже в неожиданных ситуациях.

