Когда собаки диктуют маршрут: обычный ритуал Ярмольника неожиданно стал поводом для споров

Собаки Ярмольника требуют, чтобы он их катал в машине

Актёр Леонид Ярмольник оказался в центре внимания после появления в Сети ролика, где он едет за рулём автомобиля вместе с двумя собаками на плече и коленях. История вызвала бурную реакцию зрителей, хотя сам артист уверяет, что привычная поездка с питомцами не несёт опасности. Ситуация стала поводом поговорить сразу о нескольких вещах: безопасности перевозки животных, о том, как правильно организовывать прогулки и почему хозяйская забота иногда выглядит неоднозначно со стороны.

Леонид Ярмольник

Как возник конфликт вокруг видео

Ролик, попавший в интернет, быстро разошёлся по соцсетям. Зрителей смутила не скорость движения — она была минимальной, — а то, что собаки расположились у актёра на руках. На кадрах слышно, как животные поначалу нервничают, поскуливая и подвывая.

"Кошмар… Так, всё, тихо!" — сказал актёр, обращаясь к питомцам.

После появления видео Ярмольник пояснил, что сам его в интернет не выкладывал.

Он заверил, что такие поездки — часть ежедневного ритуала. По словам актёра, собаки привыкли к коротким прогулкам на машине, а по-настоящему комфортно чувствуют себя именно рядом с ним.

"Я езжу с собаками, они требуют, чтобы я их катал, я их катаю 15 минут в день. По деревне катаю, конечно, не по городу. Переживать не надо, не надо из ничего делать проблему", — пояснил актёр.

Ежедневный ритуал или нарушение правил безопасности

Многие владельцы собак признаются: питомцы часто любят ездить на машине не меньше людей. Однако такая привычка требует аккуратности. В городском трафике животное на коленях водителя — риск. Даже в сельских условиях важно понимать: любое внезапное движение питомца может отвлечь от дороги. Впрочем, в описанном случае поездка происходила в спокойной обстановке, на низкой скорости и недалеко от дома.