Тимоти Шаламе прервал съёмки: вот ради кого актёр прилетел в Лос-Анджелес

Слухи о расставании Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе оказались преждевременными. Пара продолжает отношения и готовится к совместному празднованию Дня благодарения.
Актёр специально прилетел в Лос-Анджелес между съёмками, чтобы провести время с близкими. В планы Шаламе входит встреча не только с родственниками, но и с семьёй Дженнер.
"Он вернулся в Лос-Анджелес, и Кайли очень воодушевлена. Она счастлива, что сможет провести с ним это особенное время", — сообщил источник изданию People.
Ранее недоразумение возникло из-за плотного графика Шаламе. Актёр пропустил юбилей матери Дженнер, будучи занятым на съёмках в Будапеште.
Несмотря на расстояние, пара поддерживает отношения через регулярные встречи. Дженнер посещала возлюбленного каждые несколько недель, что позволило им сохранить близость.
