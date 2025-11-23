Тимоти Шаламе прервал съёмки: вот ради кого актёр прилетел в Лос-Анджелес

Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер не собираются расставаться – People

Шоу-бизнес

Слухи о расставании Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе оказались преждевременными. Пара продолжает отношения и готовится к совместному празднованию Дня благодарения.

Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тимоти Шаламе

Актёр специально прилетел в Лос-Анджелес между съёмками, чтобы провести время с близкими. В планы Шаламе входит встреча не только с родственниками, но и с семьёй Дженнер.

"Он вернулся в Лос-Анджелес, и Кайли очень воодушевлена. Она счастлива, что сможет провести с ним это особенное время", — сообщил источник изданию People.

Ранее недоразумение возникло из-за плотного графика Шаламе. Актёр пропустил юбилей матери Дженнер, будучи занятым на съёмках в Будапеште.

Несмотря на расстояние, пара поддерживает отношения через регулярные встречи. Дженнер посещала возлюбленного каждые несколько недель, что позволило им сохранить близость.