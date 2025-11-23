Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пение Анны Пересильд сравнили с комариным писком
Весной важно обрезать вымерзшие и слабые побеги малины — сообщает Грушкова
Сырно — яичный рулет готовят с куриным фаршем и перцем
Опасность выпечки в силиконовых формах подтвердил химик Александр Михалев
Сквозняки выявляют проверкой окон свечой — специалисты по утеплению
Медленное заживление ран может быть связано с "рыжим геном" — учёные
Падение аппетита у детей связано с нехваткой витамина С — педиатр Русакова
Апельсиновый маринад делает куриное мясо мягким и сочным
Установлена необходимость удаления растений с болезнями — агрономы

Тимоти Шаламе прервал съёмки: вот ради кого актёр прилетел в Лос-Анджелес

Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер не собираются расставаться – People
0:55
Шоу-бизнес

Слухи о расставании Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе оказались преждевременными. Пара продолжает отношения и готовится к совместному празднованию Дня благодарения.

Тимоти Шаламе
Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тимоти Шаламе

Актёр специально прилетел в Лос-Анджелес между съёмками, чтобы провести время с близкими. В планы Шаламе входит встреча не только с родственниками, но и с семьёй Дженнер.

"Он вернулся в Лос-Анджелес, и Кайли очень воодушевлена. Она счастлива, что сможет провести с ним это особенное время", — сообщил источник изданию People.

Ранее недоразумение возникло из-за плотного графика Шаламе. Актёр пропустил юбилей матери Дженнер, будучи занятым на съёмках в Будапеште.

Несмотря на расстояние, пара поддерживает отношения через регулярные встречи. Дженнер посещала возлюбленного каждые несколько недель, что позволило им сохранить близость.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Недвижимость
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Прогноз для знаков Зодиака в 2026 году: астролог Татьяна Борщ о годе Огненной лошади
Точка зрения
Прогноз для знаков Зодиака в 2026 году: астролог Татьяна Борщ о годе Огненной лошади
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности сообщил Lemagduchat
Домашние животные
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности сообщил Lemagduchat
Популярное
Дом собирается как конструктор, а проблемы — как снежный ком: неприглядная правда о каркасном жилье

Каркасный дом кажется идеальным решением, но в чём кроется обратная сторона? Рассказываем о плюсах, минусах и ошибках, которые лучше не совершать.

Каркасные дома имеют слабую звукоизоляцию
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности сообщил Lemagduchat
Кошка сама идёт на руки — но вовсе не за лаской: её скрытый мотив переворачивает привычное поведение
Восточная Африка уходит под воду: раскрыта тайна раскола континента
Гости из космоса пришли без предупреждения: осколок пробил крышу и вынес тайну миллиардов лет
Древесная зола под снегом: 5 шагов помогут вам обогатить почву до весны Валерия Жемчугова УАЗ-452Д был создан после модернизации 1965 года по инициативе "Автоэкспорта" Сергей Милешкин Секреты манипуляций: мошенник Саймон Леваев снова избежал наказания Игорь Буккер
После 60 тело начинает жить по новым правилам: тест с отжиманиями показывает правду, которую скрывают мышцы
Ничего не предвещало беды — пока кофе не превратил трубы в бетонный капкан
Автомобиль задыхается, а водитель этого не видит: как один режим рушит вентиляцию зимой
Автомобиль задыхается, а водитель этого не видит: как один режим рушит вентиляцию зимой
Последние материалы
Апельсиновый маринад делает куриное мясо мягким и сочным
Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер не собираются расставаться – People
Установлена необходимость удаления растений с болезнями — агрономы
Водители могут получить штраф за остановку на проезжей части при ремонте- ГАИ
Медленная ходьба снижает общий жир у женщин в постменопаузе — учёные
Банковские вклады в Гонконге выросли более чем на 10 процентов — Пол Чан
Кожура цитрусов улучшает качество воздуха в холодильнике — tamoristorante.it
Григорий Лепс купил дом для бывшей жены Анны Шаплыковой
Рождественские ярмарки в Европе закрываются из-за новых правил — Pravda
24 ноября: День моржа, колючая проволока и самбо
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.