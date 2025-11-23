Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сеть взорвалась контрастом голосов: почему дуэт Анны Пересильд и Вани Дмитриенко стал мемом дня

Пение Анны Пересильд сравнили с комариным писком
2:30
Шоу-бизнес

История с участием 16-летней Анны Пересильд стала одной из самых обсуждаемых в последние дни. На съёмках Comedy Club юная актриса исполнила вместе с Ваней Дмитриенко отрывок известного хита "Силуэт". Однако момент, который должен был выглядеть мило и по-творчески дерзко, обернулся громким сетевым обсуждением, где подростка высмеяли за слабое пение и сравнили его с писком комара.

Микрофон
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Микрофон

Ситуация получила резонанс после того, как в Сеть попал видеоролик со съёмок. Ведущие попросили ребят спеть вживую — идея была шуточной, но сами исполнители согласились без колебаний. Зрителям понравилась вокальная часть Вани Дмитриенко: он уверенно держал мелодию и выглядел расслабленно. Но когда к припеву подключилась Анна, часть аудитории в студии тихо засмеялась — и именно этот момент стал отправной точкой для шквала комментариев.

Как отреагировала публика

Ролик стремительно разошёлся по соцсетям, а под ним появилось множество жёстких замечаний. Пользователи утверждали, что девушка не попадала в ноты, а её голос звучал слишком тонко.

"Ваня хорошо поёт, но Аня пищит, а не поёт" — отметили пользователи.

Некоторые не ограничились словами и начали прикреплять картинки с комарами, усиливая эффект насмешки. Но в ленте обнаружились и те, кто попытался защитить подростка.

"Мне жалко Аню. Она ребёнок совсем, родители её втянули и убедили, что она звезда и талант, она верит в это. На это больно смотреть", — написала одна из пользовательниц.

Три интересных факта

  1. Тонкие высокие голоса у подростков — нормальное явление из-за незрелости голосовых связок.

  2. Вирусные ролики чаще всего распространяются именно из-за эмоций — смеха или неловкости.

  3. Спонтанные выступления на шоу нередко становятся мемами, даже если артист уже опытный.

Исторический контекст

Ситуации с неловкими выступлениями возникали всегда: будь то первые телешоу начала 2000-х или прямые эфиры музыкантов в 90-х. Интернет просто усилил эффект, позволяя моментально распространять фрагменты, которые раньше остались бы незамеченными. В медийной среде любое выступление может стать поводом для шуток, и это часть эволюции массовой культуры.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
