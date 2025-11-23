Канье Уэст признался в сожалении о разводе: что сказал о Ким Кардашьян

Канье Уэст заявил о сожалении из-за развода с Ким Кардашьян

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Канье Уэст неожиданно признался в сожалении о разводе с Ким Кардашьян. Заявление прозвучало во время спонтанного интервью с блогером Mystery Fashionist на улицах Японии.

Фото: flickr.com by Peter Hutchins, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Канье Уэст

Рэпер, одетый в одежду собственного бренда Yeezy, отвечал на вопросы о своём стиле. В финале беседы блогер спросил о главном жизненном сожалении артиста.

"Жизнь", — с горечью ответил 48-летний Уэст.

Он дал понять, что особенно сожалеет о расставании с Кардашьян и неполноценной семье для их общих детей.

Ранее Ким сообщала о проблемах со здоровьем после развода. У медиазвезды диагностировали аневризму головного мозга.

Несмотря на новый брак с Бьянкой Цензори, Уэст открыто выражает недовольство своей жизнью. Наблюдатели отмечают, что в бороде музыканта появилась седина.