Канье Уэст признался в сожалении о разводе: что сказал о Ким Кардашьян

Канье Уэст неожиданно признался в сожалении о разводе с Ким Кардашьян. Заявление прозвучало во время спонтанного интервью с блогером Mystery Fashionist на улицах Японии.
Рэпер, одетый в одежду собственного бренда Yeezy, отвечал на вопросы о своём стиле. В финале беседы блогер спросил о главном жизненном сожалении артиста.
"Жизнь", — с горечью ответил 48-летний Уэст.
Он дал понять, что особенно сожалеет о расставании с Кардашьян и неполноценной семье для их общих детей.
Ранее Ким сообщала о проблемах со здоровьем после развода. У медиазвезды диагностировали аневризму головного мозга.
Несмотря на новый брак с Бьянкой Цензори, Уэст открыто выражает недовольство своей жизнью. Наблюдатели отмечают, что в бороде музыканта появилась седина.
