Мистическое предзнаменование: как странный сон подтолкнул Мэттью МакКонахи к браку

Мэттью МакКонахи объяснил необычную причину женитьбы на Камиле Алвес

Голливудский актёр Мэттью МакКонахи раскрыл необычную причину, подтолкнувшую его к браку с Камилой Алвес. Обладатель "Оскара" рассказал о пророческом сне, изменившем его взгляд на отношения.

Фото: commons.wikimedia.org by All-Pro Reels from District of Columbia, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Мэттью Макконахи

Перед встречей с будущей женой МакКонахи увидел сон о праздновании своего 88-летия. В видении его окружали 88 детей и 22 женщины, родивших этих наследников.

"Это было послание сдаться, прекратить так целенаправленно пытаться найти для себя идеальную женщину", — объяснил актёр символику сна.

Он понял необходимость довериться естественному процессу.

Через три месяца после мистического предзнаменования МакКонахи познакомился с бразильской моделью. Свадьба пары состоялась в 2012 году после шести лет отношений.

Сейчас у супругов трое детей: Леви, Вида и Ливингстон. Актёр отмечает, что сон помог ему пересмотреть подход к поиску спутницы жизни.