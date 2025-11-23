Мистическое предзнаменование: как странный сон подтолкнул Мэттью МакКонахи к браку

Голливудский актёр Мэттью МакКонахи раскрыл необычную причину, подтолкнувшую его к браку с Камилой Алвес. Обладатель "Оскара" рассказал о пророческом сне, изменившем его взгляд на отношения.
Перед встречей с будущей женой МакКонахи увидел сон о праздновании своего 88-летия. В видении его окружали 88 детей и 22 женщины, родивших этих наследников.
"Это было послание сдаться, прекратить так целенаправленно пытаться найти для себя идеальную женщину", — объяснил актёр символику сна.
Он понял необходимость довериться естественному процессу.
Через три месяца после мистического предзнаменования МакКонахи познакомился с бразильской моделью. Свадьба пары состоялась в 2012 году после шести лет отношений.
Сейчас у супругов трое детей: Леви, Вида и Ливингстон. Актёр отмечает, что сон помог ему пересмотреть подход к поиску спутницы жизни.
