Поступок, который говорит громче слов: Лепс наконец выполнил обещание, данное много лет назад

Григорий Лепс купил дом для бывшей жены Анны Шаплыковой

История семьи Григория Лепса давно интересует поклонников не меньше, чем его творчество. На этот раз внимание привлёк поступок артиста — он сообщил, что исполнил обещание, которое однажды дал бывшей жене и матери своих троих детей Анне Шаплыковой. Хотя брак уже давно завершён, певец подчёркивает: слово нужно держать всегда, и эта мысль стала ключевой в его признании.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Григорий Лепс

"Купил дом бывшей жене Анне. Так было обещано, мы так договорились. Настоящего мужчину определяют только две вещи — его поступки и то, как он держит слово. Ни корона, ни сила меча не сделают нас великими. Только чистая душа и разумное сердце", - приводит слова певца Telegram-канал "Звездач".

По словам Григория Лепса, если сказал мужчина, что он это сделает, то он обязан это сделать, иначе он просто не мужчина.

Речь идёт о вместительном доме площадью около 500 квадратов. Жильё стало символом выполненного обещания и частью долгой семейной истории, в которой было и счастье, и тяжёлые моменты.

Семья, обещания и перемены

Брак певца с Анной Шаплыковой длился более двадцати лет. В их союзе, начавшемся в 2001 году, родились трое детей: Ева (2002), Николь (2007) и Иван (2010). Однако в 2021 году семья громко объявила о разрыве. Анна говорила журналистам, что причиной стали обманы и предательство со стороны мужа — эта фраза долго обсуждалась в медиа.

Сегодня Лепс, несмотря на большой возрастной разрыв, строит новые отношения с моделью Авророй Кибой. Артист редко говорит об этом публично, но факт романтической связи уже давно стал известен многим.