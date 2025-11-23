Поступок, который говорит громче слов: Лепс наконец выполнил обещание, данное много лет назад

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:57
Шоу-бизнес

История семьи Григория Лепса давно интересует поклонников не меньше, чем его творчество. На этот раз внимание привлёк поступок артиста — он сообщил, что исполнил обещание, которое однажды дал бывшей жене и матери своих троих детей Анне Шаплыковой. Хотя брак уже давно завершён, певец подчёркивает: слово нужно держать всегда, и эта мысль стала ключевой в его признании.

Григорий Лепс
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Григорий Лепс

"Купил дом бывшей жене Анне. Так было обещано, мы так договорились. Настоящего мужчину определяют только две вещи — его поступки и то, как он держит слово. Ни корона, ни сила меча не сделают нас великими. Только чистая душа и разумное сердце", - приводит слова певца Telegram-канал "Звездач".

По словам Григория Лепса, если сказал мужчина, что он это сделает, то он обязан это сделать, иначе он просто не мужчина.

Речь идёт о вместительном доме площадью около 500 квадратов. Жильё стало символом выполненного обещания и частью долгой семейной истории, в которой было и счастье, и тяжёлые моменты.

Семья, обещания и перемены

Брак певца с Анной Шаплыковой длился более двадцати лет. В их союзе, начавшемся в 2001 году, родились трое детей: Ева (2002), Николь (2007) и Иван (2010). Однако в 2021 году семья громко объявила о разрыве. Анна говорила журналистам, что причиной стали обманы и предательство со стороны мужа — эта фраза долго обсуждалась в медиа.

Сегодня Лепс, несмотря на большой возрастной разрыв, строит новые отношения с моделью Авророй Кибой. Артист редко говорит об этом публично, но факт романтической связи уже давно стал известен многим.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
