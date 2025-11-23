Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лыжи равномерно нагружают мышцы всего тела по данным спортивных тренеров
Скраб из оливкового масла и соли улучшает состояние кожи — сообщает Malatec
Подтвердили действие мяты в создании спокойной атмосферы в жилище — ботаники
Джеймс Кэмерон раскрыл свою версию "Парка Юрского периода"
Зафиксировано снижение либидо зимой из-за теплой одежды сексологом Минди ДеСета
Обнаружены свежие органические молекулы в шлейфе Энцелада — Нозайр Хаваджа
Кипячение с уксусом убирает запах и уничтожает бактерии на кухонных полотенцах
Недостаток антифриза делает воздух в салоне холодным — автомеханики
Шея обеспечит наиболее мягкую структуру буженины — повара

Пустой дом и сообщение: экс-жена Позова раскрыла детали болезненного разрыва

Экс-супруга Дмитрия Позова рассказала о чувствах после развода
1:08
Шоу-бизнес

Бывшая жена Дмитрия Позова Екатерина призналась, что не смогла бы самостоятельно принять решение о разводе.

Екатерина Позова
Фото: Telegram by Telegram-канал Екатерины Позовой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Екатерина Позова

В YouTube-шоу "Чужие письма" она объяснила сохранившиеся чувства к комику.

"Никогда в жизни, я его любила и сейчас люблю, не скрываю этого. Я и ему это говорю. Наверное, я никогда не смогу его разлюбить", — заявила Екатерина.

При этом она исключила возможность восстановления отношений. Женщина не может простить Позову "определённого рода предательство", связанное с его уходом.

Особенную боль ей причинил способ расставания. Вернувшись из поездки в Екатеринбург, она обнаружила дом пустым — супруг собрал вещи в её отсутствие.

"Он предупредил меня только сообщением — написал, что решил пожить один", — рассказала Екатерина.

Несмотря на переживания, она не считает экс-супруга плохим человеком.

По её словам, болезненные эмоции после развода стали для неё новым опытом. Екатерина подчеркнула, что винит в своих чувствах только себя, а не бывшего мужа.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Titanoboa достигала 20 метров и весила свыше 5 тонн — Herpetological Journal
Домашние животные
Titanoboa достигала 20 метров и весила свыше 5 тонн — Herpetological Journal
Каркасные дома имеют слабую звукоизоляцию
Недвижимость
Каркасные дома имеют слабую звукоизоляцию
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Недвижимость
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Популярное
Тихий шёпот океана не тихий: глубинный сигнал оказался почти невозможным природным феноменом

Учёные обнаружили редкое явление — два гигантских вихря, связанных подводной трубкой. Объясняем, как формируются модоны и чем они важны для науки.

Спутники выявили двойной океанский вихрь, связанный трубкой — Sciencepost
Отказ от пластика сократил расходы на эмиссию — банковские аналитики
Банки готовят удар по пластику: новая платёжная система может отправить банковские карты в прошлое
Обычная говядина влияет на тело сильнее, чем кажется: как красное мясо становится испытанием для рациона
Центральная Азия теряет валюту, США получают рабочие места: новые соглашения — дорога в один конец
Древесная зола под снегом: 5 шагов помогут вам обогатить почву до весны Валерия Жемчугова УАЗ-452Д был создан после модернизации 1965 года по инициативе "Автоэкспорта" Сергей Милешкин Секреты манипуляций: мошенник Саймон Леваев снова избежал наказания Игорь Буккер
Тропики дрогнули: в тени вечнозелёных лесов всплыло существо, о котором мир молчал тысячелетиями
Дом собирается как конструктор, а проблемы — как снежный ком: неприглядная правда о каркасном жилье
Монстр из угольной шахты: змея, которая доказала, что климат способен рождать невообразимых чудовищ
Монстр из угольной шахты: змея, которая доказала, что климат способен рождать невообразимых чудовищ
Последние материалы
Скраб из оливкового масла и соли улучшает состояние кожи — сообщает Malatec
Древесная зола под снегом: 5 шагов помогут вам обогатить почву до весны
Подтвердили действие мяты в создании спокойной атмосферы в жилище — ботаники
Джеймс Кэмерон раскрыл свою версию "Парка Юрского периода"
Зафиксировано снижение либидо зимой из-за теплой одежды сексологом Минди ДеСета
Обнаружены свежие органические молекулы в шлейфе Энцелада — Нозайр Хаваджа
Кипячение с уксусом убирает запах и уничтожает бактерии на кухонных полотенцах
Конденсат на стенах появляется из-за недостаточного утепления
Шея обеспечит наиболее мягкую структуру буженины — повара
Недостаток антифриза делает воздух в салоне холодным — автомеханики
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.