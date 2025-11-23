Пустой дом и сообщение: экс-жена Позова раскрыла детали болезненного разрыва

Экс-супруга Дмитрия Позова рассказала о чувствах после развода

Шоу-бизнес

Бывшая жена Дмитрия Позова Екатерина призналась, что не смогла бы самостоятельно принять решение о разводе.

Фото: Telegram by Telegram-канал Екатерины Позовой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Екатерина Позова

В YouTube-шоу "Чужие письма" она объяснила сохранившиеся чувства к комику.

"Никогда в жизни, я его любила и сейчас люблю, не скрываю этого. Я и ему это говорю. Наверное, я никогда не смогу его разлюбить", — заявила Екатерина.

При этом она исключила возможность восстановления отношений. Женщина не может простить Позову "определённого рода предательство", связанное с его уходом.

Особенную боль ей причинил способ расставания. Вернувшись из поездки в Екатеринбург, она обнаружила дом пустым — супруг собрал вещи в её отсутствие.

"Он предупредил меня только сообщением — написал, что решил пожить один", — рассказала Екатерина.

Несмотря на переживания, она не считает экс-супруга плохим человеком.

По её словам, болезненные эмоции после развода стали для неё новым опытом. Екатерина подчеркнула, что винит в своих чувствах только себя, а не бывшего мужа.