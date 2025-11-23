Кейт Миддлтон посетила дом известного шоумена — что скрывало их тихое чаепитие

Участник шоу "I'm A Celebrity" Мартин Кемп и его семья приняли неожиданного гостя. Согласно Daily Mail, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила их семейный дом для обсуждения благотворительного проекта.
Инициатором встречи стала сама Кейт, обратившаяся к сыну Кемпа Роману по вопросам психического здоровья. После видеозвонка принцесса предложила личную встречу.
Во время визита Кейт проявила скромность, предложив снять обувь при входе. Она пила чай с домашним тортом, который специально приготовила супруга Кемпа Ширли Холлиман.
Семья преподнесла принцессе необычный подарок — собственноручно выращенный яблочный сок. Этот жест стал трогательным завершением частного визита.
