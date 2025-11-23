Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вот пятёрка стран, которые имеют самые большие резервы золота — WGC
Полярные зоны нагреваются быстрее остальных регионов отметил Нетра Найк
Неправильное хранение огнетушителя может привести к аварии, предупредили в ГАИ
Охлобыстин назвал Наталию Орейро "роднулькой" после съёмок
Снижен риск тяжёлых опухолей при приёме витамина D — Полетт Чандлер
Растительный рацион повышает потребление углеводов — доктор Ларсон-Мейер
Перьевые подушки повышают плодородие почвы — сообщают садовники
Уксус, сода и лимон для чистых окон без химии — рекомендации по уборке
Крабовые палочки служат основой закусочного торта

Кейт Миддлтон посетила дом известного шоумена — что скрывало их тихое чаепитие

Кейт Миддлтон посетила дом Мартина Кемпа с частным визитом
0:59
Шоу-бизнес

Участник шоу "I'm A Celebrity" Мартин Кемп и его семья приняли неожиданного гостя. Согласно Daily Mail, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила их семейный дом для обсуждения благотворительного проекта.

Кейт Миддлтон
Фото: commons.wikimedia.org by Lauren Hurley / No 10 Downing Street is licensed under OGL 3
Кейт Миддлтон

Инициатором встречи стала сама Кейт, обратившаяся к сыну Кемпа Роману по вопросам психического здоровья. После видеозвонка принцесса предложила личную встречу.

Во время визита Кейт проявила скромность, предложив снять обувь при входе. Она пила чай с домашним тортом, который специально приготовила супруга Кемпа Ширли Холлиман.

Семья преподнесла принцессе необычный подарок — собственноручно выращенный яблочный сок. Этот жест стал трогательным завершением частного визита.

Недавно бывший королевский рассказал, что королева Елизавета II старалась сохранить мир между Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Химикаты выявлены в снегу и почве Альп — данные исследования
Наука и техника
Химикаты выявлены в снегу и почве Альп — данные исследования
Индийские кроссоверы оказались выгодными для частного импорта в Россию — аналитики
Авто
Индийские кроссоверы оказались выгодными для частного импорта в Россию — аналитики
Сансевиерия формирует крепкие листья при низкой освещенности
Садоводство, цветоводство
Сансевиерия формирует крепкие листья при низкой освещенности
Популярное
Тихий шёпот океана не тихий: глубинный сигнал оказался почти невозможным природным феноменом

Учёные обнаружили редкое явление — два гигантских вихря, связанных подводной трубкой. Объясняем, как формируются модоны и чем они важны для науки.

Спутники выявили двойной океанский вихрь, связанный трубкой — Sciencepost
Отказ от пластика сократил расходы на эмиссию — банковские аналитики
Банки готовят удар по пластику: новая платёжная система может отправить банковские карты в прошлое
Обычная говядина влияет на тело сильнее, чем кажется: как красное мясо становится испытанием для рациона
Тропики дрогнули: в тени вечнозелёных лесов всплыло существо, о котором мир молчал тысячелетиями
Секреты манипуляций: мошенник Саймон Леваев снова избежал наказания Игорь Буккер "Мирный" план Трампа по Украине сразил наповал всю Европу Юрий Бочаров В ноябре-декабре снижаются активность и метаболизм — врач Анастасия Жданова Валерия Жемчугова
Центральная Азия теряет валюту, США получают рабочие места: новые соглашения — дорога в один конец
Монстр из угольной шахты: змея, которая доказала, что климат способен рождать невообразимых чудовищ
Каннибал с канадских гор теряет власть: у хищника, державшего в страхе долину, появился новый враг
Каннибал с канадских гор теряет власть: у хищника, державшего в страхе долину, появился новый враг
Последние материалы
Неправильное хранение огнетушителя может привести к аварии, предупредили в ГАИ
Охлобыстин назвал Наталию Орейро "роднулькой" после съёмок
Снижен риск тяжёлых опухолей при приёме витамина D — Полетт Чандлер
Растительный рацион повышает потребление углеводов — доктор Ларсон-Мейер
Перьевые подушки повышают плодородие почвы — сообщают садовники
Уксус, сода и лимон для чистых окон без химии — рекомендации по уборке
Крабовые палочки служат основой закусочного торта
Философ Бодрийяр предсказал риски мира ИИ и гиперреальности
Дефицит сна повышает риск простуды на 28% по данным Калифорнийского университета
Золотые карманные часы с "Титаника" продали за 1,78 млн фунтов — Metro
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.