Кейт Миддлтон посетила дом известного шоумена — что скрывало их тихое чаепитие

Кейт Миддлтон посетила дом Мартина Кемпа с частным визитом

Участник шоу "I'm A Celebrity" Мартин Кемп и его семья приняли неожиданного гостя. Согласно Daily Mail, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила их семейный дом для обсуждения благотворительного проекта.

Фото: commons.wikimedia.org by Lauren Hurley / No 10 Downing Street is licensed under OGL 3 Кейт Миддлтон

Инициатором встречи стала сама Кейт, обратившаяся к сыну Кемпа Роману по вопросам психического здоровья. После видеозвонка принцесса предложила личную встречу.

Во время визита Кейт проявила скромность, предложив снять обувь при входе. Она пила чай с домашним тортом, который специально приготовила супруга Кемпа Ширли Холлиман.

Семья преподнесла принцессе необычный подарок — собственноручно выращенный яблочный сок. Этот жест стал трогательным завершением частного визита.

Недавно бывший королевский рассказал, что королева Елизавета II старалась сохранить мир между Кейт Миддлтон и Меган Маркл.