Эмма Хемминг против молчания: как жена Брюса Уиллиса готовит семью к потере

Супруга Брюса Уиллиса Эмма Хемминг сообщила о подготовке к неизбежной смерти актёра. Она объяснила необходимость планирования на случай ухода мужа, страдающего лобно-височной деменцией.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Брюс Уиллис

Хемминг подчеркнула, что общество часто избегает разговоров о смерти и уходе за тяжелобольными. По её мнению, такой подход необходимо менять.

"Как общество, мы об этом не думаем. Мы не задумываемся о заботе и о том, какой уход каждому из нас понадобится, но нам действительно нужно это делать", — заявила Хемминг в интервью The WP Times.

Она практично подходит к организации будущего и эмоциональной подготовке дочерей. Жена актёра старается не перекладывать взрослые проблемы на детей.

"Мне нужны силы. А силы не появляются, когда ты впадаешь в отчаяние", — добавила Хемминг.

Она считает важным принимать реальность, сохраняя заботу о собственном здоровье.