Эмма Хемминг против молчания: как жена Брюса Уиллиса готовит семью к потере

Супруга Брюса Уиллиса Эмма Хемминг сообщила о подготовке к неизбежной смерти актёра. Она объяснила необходимость планирования на случай ухода мужа, страдающего лобно-височной деменцией.
Хемминг подчеркнула, что общество часто избегает разговоров о смерти и уходе за тяжелобольными. По её мнению, такой подход необходимо менять.
"Как общество, мы об этом не думаем. Мы не задумываемся о заботе и о том, какой уход каждому из нас понадобится, но нам действительно нужно это делать", — заявила Хемминг в интервью The WP Times.
Она практично подходит к организации будущего и эмоциональной подготовке дочерей. Жена актёра старается не перекладывать взрослые проблемы на детей.
"Мне нужны силы. А силы не появляются, когда ты впадаешь в отчаяние", — добавила Хемминг.
Она считает важным принимать реальность, сохраняя заботу о собственном здоровье.
