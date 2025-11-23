Уловка Люси Чеботиной: как певица скрывает свои отношения

Люся Чеботина остроумно избежала прямого ответа о своём романтическом партнёре. Ведущие шоу "Кстати" пытались выяснить детали её личной жизни, но получили неожиданный ответ.
Артистка дала расплывчатое описание: "Он мужчина. Молодой и высокий. Не моложе меня". Она уточнила, что этот загадочный спутник постоянно находится с ней в гримёрке.
Затем певица раскрыла интригу, сообщив, что на самом деле описывала свою собаку.
"Да, я сплю с собакой", — резюмировала Чеботина.
Также артистка объяснила своё появление с роботом на премии VOICE. Она подчеркнула, что это была разовая акция, и она не находится в отчаянном положении.
"Он молчит, не ест и не пьёт. Это была приятная компания", — пояснила певица свой нестандартный выбор сопровождающего на мероприятии.
