Проблемы Александра Васильева: почему историку моды грозит заочный арест

Телеведущий Александр Васильев может быть заочно арестован из-за накопившихся налоговых обязательств.
Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники, общая сумма задолженности историка моды составляет около 325 тысяч рублей. Долги формировались с мая текущего года.
"Федеральная налоговая служба подала иск к ООО "ЛАВ" Васильева на 95 тысяч рублей", — уточняется в материале.
Счета компании в двух банках уже заблокированы.
Выручка ООО "ЛАВ", занимавшегося коллаборациями с производителями, упала до нуля. В 2022 году этот показатель составлял 26 миллионов рублей.
Сам Васильев, имеющий французское и литовское гражданство, постоянно проживает за границей. Комментариев от искусствоведа относительно ситуации с долгами не поступало.
