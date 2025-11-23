Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Проблемы Александра Васильева: почему историку моды грозит заочный арест

Александру Васильеву грозит заочный арест из-за долгов ФНС
Шоу-бизнес

Телеведущий Александр Васильев может быть заочно арестован из-за накопившихся налоговых обязательств.

Александр Васильев
Фото: duma.gov.ru by ГД РФ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Александр Васильев

Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники, общая сумма задолженности историка моды составляет около 325 тысяч рублей. Долги формировались с мая текущего года.

"Федеральная налоговая служба подала иск к ООО "ЛАВ" Васильева на 95 тысяч рублей", — уточняется в материале.

Счета компании в двух банках уже заблокированы.

Выручка ООО "ЛАВ", занимавшегося коллаборациями с производителями, упала до нуля. В 2022 году этот показатель составлял 26 миллионов рублей.

Сам Васильев, имеющий французское и литовское гражданство, постоянно проживает за границей. Комментариев от искусствоведа относительно ситуации с долгами не поступало.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
