Миллионы за позор? Поплавская разгневана из-за сумм, получаемых участниками скандального шоу

Поплавская раскритиковала гонорары Джигурды и Волочковой в шоу
Шоу-бизнес

Актриса Яна Поплавская резко осудила гонорары участников реалити-шоу "Звёзды под капельницей". В Telegram-канале она прокомментировала заявление Никиты Джигурды о получении 7 миллионов рублей за проект.

Яна Поплавская
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Яна Поплавская

Поплавскую возмутил контраст между выплатами артистам и денежным довольствием военнослужащих. Она подчеркнула, что участники шоу получают суммы, несопоставимые с поддержкой семей погибших бойцов.

"Вот так устроена жизнь — наши воины на фронте такие деньги не получают. Даже за гибель бойца его семья не получит помощь в таком размере", — заявила Поплавская.

По её словам, "лицедеям, много раз опозорившимся в СМИ" платят миллионы, тогда как военные "бьются за наше будущее". 

Ранее Никита Джигурда заявил, что за аналогичный гонорар другие артисты тоже согласились бы на участие в шоу. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
