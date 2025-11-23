Миллионы за позор? Поплавская разгневана из-за сумм, получаемых участниками скандального шоу

Поплавская раскритиковала гонорары Джигурды и Волочковой в шоу

Актриса Яна Поплавская резко осудила гонорары участников реалити-шоу "Звёзды под капельницей". В Telegram-канале она прокомментировала заявление Никиты Джигурды о получении 7 миллионов рублей за проект.

Поплавскую возмутил контраст между выплатами артистам и денежным довольствием военнослужащих. Она подчеркнула, что участники шоу получают суммы, несопоставимые с поддержкой семей погибших бойцов.

"Вот так устроена жизнь — наши воины на фронте такие деньги не получают. Даже за гибель бойца его семья не получит помощь в таком размере", — заявила Поплавская.

По её словам, "лицедеям, много раз опозорившимся в СМИ" платят миллионы, тогда как военные "бьются за наше будущее".

Ранее Никита Джигурда заявил, что за аналогичный гонорар другие артисты тоже согласились бы на участие в шоу.