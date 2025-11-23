Таинственный визитёр: почему у дома Симоньян появился чёрный кот после смерти мужа

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о необъяснимом явлении, произошедшем после кончины супруга. В социальных сетях она описала регулярные визиты чёрного кота к своему дому.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Совета Федерации РФ, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Маргарита Симоньян 05 (29-11-2017)

По словам Симоньян, животное начало появляться сразу после смерти Тиграна Кеосаяна. Несмотря на свой скептицизм, журналистка отмечает странную синхронность событий.

"В это трудно поверить не склонному к мистицизму человеку, но после ухода Тиграна к нашему дому стал каждый день приходить вот этот кот", — написала Симоньян.

Кот не позволяет прикасаться к себе и отказывается заходить внутрь. Он просто сидит у стеклянной двери и внимательно наблюдает за происходящим в доме. Журналистка отметила, что животное почти не прикасается к предлагаемой еде.

Тигран Кеосаян скончался 26 сентября 2025 года после девяти месяцев, проведённых в коме.