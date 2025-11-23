Шаман и Мизулина сделали неожиданное заявление о своих фамилиях: причина удивила многих

Певец Шаман (Ярослав Дронов) и его супруга Екатерина Мизулина прокомментировали свой выбор относительно фамилий. Молодожёны сообщили, что сохранят добрачные фамилии.
Решение обусловлено как профессиональными, так и практическими соображениями. Каждая фамилия уже стала узнаваемым брендом.
"Нет, мы останемся при своих фамилиях, потому что каждая фамилия — это некий бренд и уже раскрученная история. Кроме того, менять фамилию — это значит менять документы, паспорта и всё, что за этим тянется", — пояснил Шаман для Super.ru.
Пара также подтвердила планы на свадебное торжество в следующем году. Праздник пройдёт в узком кругу без участия прессы.
Напомним, о факте бракосочетания ранее сообщила глава Лиги безопасного интернета в своём Telegram-канале. Церемония состоялась в Донецке при участии близких людей.
