Гай Германика назвала главную причину разводов в России: дело не в традициях

Режиссёр Валерия Гай Германика обратила внимание на социальный парадокс в своём Telegram-канале.

Фото: Telegram by Telegram-канал Валерии Гай Германики, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Валерия Гай Германика

Она констатировала противоречие между государственной пропагандой семейных ценностей и реальной статистикой разводов.

"В стране идеологическое движение в сторону семьи, но ощущается, что разводы только увеличились", — написала 41-летний режиссёр.

Она привела примеры распавшихся звёздных пар, казавшихся идеальными. По мнению Гай Германики, шоу-бизнес, живущий в "логике продажи жизни", демонстрирует иную реальность.

"Сегодня продаётся не лоск, а травма. Развод стал новой драматургией", — отметила она.

Режиссёр выделила новый культурный тренд — "освобождение женщин от роли мебели". По её словам, женщины показывают, что жизнь после расставания не заканчивается.

"Идеология не понимает главное: семья держится не на традициях, а на психике", — подчеркнула Гай Германика.

Она объяснила, что брак требует зрелости и диалога, а не просто выполнения долга.