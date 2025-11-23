Финансовые причины: Тимати избегает брака с Ивановой после рождения дочери

Рэпер Тимати сознательно избегает официального брака с Валентиной Ивановой по финансовым соображениям.
Источники в окружении артиста объяснили эту позицию желанием сохранить активы.
"Тимур — человек, чьи активы постоянно растут. Он не хочет делить всё это после возможного развода, сталкиваться с судами, выплачивать миллионные алименты", — сообщили инсайдеры StarHit.
По их словам, все партнёрши артиста, включая Иванову, изначально осведомлены о его позиции. При этом каждая надеется стать исключением.
На этом фоне 2 августа у пары родилась дочь. Мать рэпера Симона Юнусова опубликовала в блоге кадры из роддома, где запечатлён момент перерезания пуповины.
