Финансовые причины: Тимати избегает брака с Ивановой после рождения дочери

Тимати объяснил отказ от брака с Ивановой финансовыми рисками

Рэпер Тимати сознательно избегает официального брака с Валентиной Ивановой по финансовым соображениям.

Источники в окружении артиста объяснили эту позицию желанием сохранить активы.

"Тимур — человек, чьи активы постоянно растут. Он не хочет делить всё это после возможного развода, сталкиваться с судами, выплачивать миллионные алименты", — сообщили инсайдеры StarHit.

По их словам, все партнёрши артиста, включая Иванову, изначально осведомлены о его позиции. При этом каждая надеется стать исключением.

На этом фоне 2 августа у пары родилась дочь. Мать рэпера Симона Юнусова опубликовала в блоге кадры из роддома, где запечатлён момент перерезания пуповины.