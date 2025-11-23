Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Финансовые причины: Тимати избегает брака с Ивановой после рождения дочери

Тимати объяснил отказ от брака с Ивановой финансовыми рисками
0:48
Шоу-бизнес

Рэпер Тимати сознательно избегает официального брака с Валентиной Ивановой по финансовым соображениям.

Тимати
Фото: commons.wikimedia.org by Минобороны России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Тимати

Источники в окружении артиста объяснили эту позицию желанием сохранить активы.

"Тимур — человек, чьи активы постоянно растут. Он не хочет делить всё это после возможного развода, сталкиваться с судами, выплачивать миллионные алименты", — сообщили инсайдеры StarHit.

По их словам, все партнёрши артиста, включая Иванову, изначально осведомлены о его позиции. При этом каждая надеется стать исключением.

На этом фоне 2 августа у пары родилась дочь. Мать рэпера Симона Юнусова опубликовала в блоге кадры из роддома, где запечатлён момент перерезания пуповины.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
