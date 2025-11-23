Алла Пугачёва поделилась кадрами утренней прогулки: реакция Лазаревой*

Алла Пугачёва поделилась с поклонниками новым видео из своей жизни за границей.
На кадрах певица продемонстрировала свой утренний образ, выбрав одежду в стиле total-black. Её наряд дополнили чёрная панама и солнцезащитные очки.
"Утренний променад. Кайф! Вокруг никого и музыка ниоткуда", — написала Пугачёва в сопроводительном тексте.
В комментариях под постом появилось множество откликов от подписчиков. Среди них был и ответ телеведущей Татьяны Лазаревой*, пожелавшей артистке таких дней как можно больше.
После начала СВО Пугачёва вместе с мужем Максимом Галкиным** и детьми покинула Россию. Семья имеет израильские паспорта и гражданство Кипра.
* признана в России иностранным агентом по решению Минюста; внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
** признан в России иностранным агентом по решению Минюста
Российские банки разрабатывают цифровую платёжную систему без карт. Как это изменит покупки, переводы и бонусы, и почему всё зависит от вашего смартфона?