Алла Пугачёва поделилась кадрами утренней прогулки: реакция Лазаревой*

Алла Пугачёва показала утреннюю прогулку в чёрном наряде

Алла Пугачёва поделилась с поклонниками новым видео из своей жизни за границей.

Фото: commons.wikimedia.org by Ермолаев Алексей, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алла Пугачёва

На кадрах певица продемонстрировала свой утренний образ, выбрав одежду в стиле total-black. Её наряд дополнили чёрная панама и солнцезащитные очки.

"Утренний променад. Кайф! Вокруг никого и музыка ниоткуда", — написала Пугачёва в сопроводительном тексте.

В комментариях под постом появилось множество откликов от подписчиков. Среди них был и ответ телеведущей Татьяны Лазаревой*, пожелавшей артистке таких дней как можно больше.

После начала СВО Пугачёва вместе с мужем Максимом Галкиным** и детьми покинула Россию. Семья имеет израильские паспорта и гражданство Кипра.

* признана в России иностранным агентом по решению Минюста; внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** признан в России иностранным агентом по решению Минюста