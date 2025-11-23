Прохор Шаляпин о любви и боли: зачем вовремя отпускать людей с противоположными взглядами

Прохор Шаляпин посоветовал вовремя отпускать "чужих" людей

Певец Прохор Шаляпин обратился к подписчикам с откровенным постом о личных границах. Артист рассуждал о необходимости вовремя отпускать людей с противоположными взглядами.

Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Прохор Шаляпин

По его словам, даже близкие отношения могут становиться источником боли, если партнёры находятся "как с разных планет". Шаляпин призвал не переделывать других под свои ожидания.

"Не мучайте ни себя, ни другого человека за то, что ваши взгляды совершенно не совпадают", — написал артист в Telegram-канале.

Он добавил, что противоположности притягиваются лишь на короткое время. Такой опыт, по мнению Шаляпина, даётся для взаимного обучения.

Певец рекомендует не затягивать разрыв, если отношения приносят дискомфорт. Завершая пост, он подчеркнул: "Нет плохих и хороших, есть свои и чужие".

Недавно артист также предупреждал поклонников о мошенниках в соцсетях, использующих его имя.