После регистрации в Донецке: Шаман и Мизулина впервые рассказали о формате готовящейся свадьбы

Шаман сообщил о скромной свадьбе с Мизулиной

Певец Шаман (Ярослав Дронов) и Екатерина Мизулина впервые прокомментировали планы на свадебное торжество. Беседа с журналистами состоялась после юбилейного концерта артиста.

Фото: Telegram / Екатерина Мизулина is licensed under Public domain SHAMAN и Мизулина

Ранее факт официальной регистрации брака в Донецке подтвердила глава Лиги безопасного интернета в своём Telegram-канале.

"Мы не планируем делать шумную свадьбу. Я думаю, это в следующем году будет", — заявил Шаман, отвечая на вопросы прессы.

По словам артиста, праздник будет полностью приватным. Мероприятие планируют провести в арендованном помещении. На нём будут присутствовать только самые близкие люди.

"Без гулянок, без СМИ, без фотокамер, без телефонов", — цитирует певца Super.ru.

Его супруга Екатерина Мизулина добавила, что событие отметят тихо и спокойно.