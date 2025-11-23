После регистрации в Донецке: Шаман и Мизулина впервые рассказали о формате готовящейся свадьбы

Певец Шаман (Ярослав Дронов) и Екатерина Мизулина впервые прокомментировали планы на свадебное торжество. Беседа с журналистами состоялась после юбилейного концерта артиста.
Ранее факт официальной регистрации брака в Донецке подтвердила глава Лиги безопасного интернета в своём Telegram-канале.
"Мы не планируем делать шумную свадьбу. Я думаю, это в следующем году будет", — заявил Шаман, отвечая на вопросы прессы.
По словам артиста, праздник будет полностью приватным. Мероприятие планируют провести в арендованном помещении. На нём будут присутствовать только самые близкие люди.
"Без гулянок, без СМИ, без фотокамер, без телефонов", — цитирует певца Super.ru.
Его супруга Екатерина Мизулина добавила, что событие отметят тихо и спокойно.
