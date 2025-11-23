Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Легенда, которую невозможно разгадать: что позволяет Бьорк оставаться вне времени и трендов

Бьорк остаётся редкой женщиной, которая не боится старения
5:03
Шоу-бизнес

Кажется, что в мире поп-культуры нет фигуры загадочнее, чем Бьорк. Её карьеру уже давно окутывает ореол таинственности: то ли инопланетная энергия, то ли невероятная творческая свобода, которая позволяет ей не зависеть от трендов. Она смогла пройти путь от авангардного музыканта до артистки мирового уровня, не потеряв характерную эксцентричность. И сегодня, спустя десятилетия после старта, её имя всё ещё остаётся символом артистической независимости.

Бьорк
Фото: commons.wikimedia.org by Zach Klein, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Бьорк

Продолжая выпускать музыку, экспериментировать со звуком и давать масштабные концерты, она умудряется сохранять дистанцию от индустриального шума. Это удивительное умение — быть в центре внимания, но при этом не растворяться в мейнстриме — стало, возможно, главным секретом её долговечности.

Туровая жизнь, которая превращается в искусство

Бьорк по-прежнему активно гастролирует, превращая каждое выступление в перформанс. Её концертная программа Cornucopia — не просто шоу, а целый аудиовизуальный мир, в котором симфонический оркестр становится частью истории, а электронные элементы создают ощущение будто бы другого пространства.

Певица неоднократно подчёркивала, что именно сцена позволяет ей ощущать музыку физически — будто она становится продолжением дыхания. И зрители чувствуют это: живые выступления Бьорк всегда производят впечатление погружения в мифологию, где звук и образ неотделимы друг от друга.

"Грэмми" так и не покорилась

Альбом Utopia (2017), лёгший в основу Cornucopia, получил массу восторженных рецензий и номинацию на "Грэмми". Однако награда вновь ушла конкурентам — в тот год победил Beck.

Для Бьорк это не новость: за всю карьеру она была номинирована пятнадцать раз, но ни разу не получила заветную статуэтку. И, кажется, это нисколько не поколебало её самоощущение.

"Не хочу притворяться, что мне нет дела до наград, но я не думаю, что когда-либо получу "Грэмми". Меня номинировали и раньше. Но мне кажется, что я для них… Есть ощущение, что эта организация очень консервативна. Думаю, они меня немного побаиваются", — говорила Бьорк в интервью Pitchfork.

Её слова звучат как признание человека, давно осознавшего: настоящую ценность творчества определяет не награда, а свобода.

Кино как отдельная реальность

После успеха фильма "Танцующая в темноте" певица почти исчезла из кинематографа, вернувшись лишь спустя многие годы. В 2022-м она появилась в "Варяге" Роберта Эггерса — мрачной саге о северном принце, идущем по следу мести. Актёрский ансамбль — Николь Кидман, Александр Скарсгаард, Аня Тейлор-Джой — стал фоном для её образа ведьмы, который словно сошёл из исландских легенд.

Сложно представить кого-то ещё в таком амплуа: костюм, лицо, украшенное бусинами и ракушками, шипы, венчающие голову — всё это будто продолжение её сценической эстетики.

Личная драма и музыка как терапия

Разрыв с художником Мэтью Барни стал для певицы тяжелейшим жизненным испытанием. Отношения длились тринадцать лет, и после расставания последовал громкий судебный процесс. Барни обвинял Бьорк в том, что она ограничивает его общение с дочерью.

Тот период стал основой для альбома Vulnicura (2015) — одного из самых эмоционально тяжёлых в её дискографии. В нём слышна боль, которую невозможно скрыть. Это не просто музыкальная работа — это попытка исцелиться через звук.

Спустя годы, когда раны затянулись, она создала Utopia — светлый, почти воздушный альбом, который сама артистка иронично называла "своим Тиндер-альбомом".

Вопросы о личной жизни она предпочитает оставлять без ответов: её слова о том, что "всё очень хрупко", скорее подчёркивают состояние деликатного равновесия.

Возраст как приключение

Бьорк нередко называют женщиной вне времени. Она будто бы остаётся неизменной, несмотря на возраст. Секрет, возможно, в её философии — не сопротивляться переменам, а принимать их.

"Старение завораживает. До 40 лет вокруг было много женщин, на которых я могла ориентироваться. Но после 40 их можно пересчитать по пальцам одной руки. Так что мне придётся стать первопроходцем. Это будет интересный процесс", — отмечала она в интервью The Guardian.

Влюблённость в жизнь, связь с исландской природой, умение не зацикливаться на внешнем — всё это даёт ей ощущение молодости, которое не зависит от цифр в паспорте.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
