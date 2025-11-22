Горе обрушилось сразу с двух сторон: Зверев принял решение, которое меняет его дальнейший путь

Сергей Зверев принял решение вернуться на сцену

Известный стилист и певец Сергей Зверев впервые откровенно рассказал, как переживает трагическую потерю: в зоне СВО погибли двое его племянников. По словам артиста, боль от утраты до сих пор не утихает, однако он принял решение вернуться к работе, чтобы не позволить себе окончательно уйти в депрессию.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сергей Зверев

"Раны будут долго затягиваться"

В беседе с корреспондентами "МК" Зверев признался, что потеря родных стала для него самым тяжёлым испытанием в жизни.

"Ещё очень сложно об этом говорить и мне, и моим родным. Тяжело осознавать, что так произошло. Я сам до конца ещё не осознал. Раны будут ещё долго затягиваться. Но мы в семье стараемся друг друга поддерживать", — поделился артист.

После известия о гибели второго племянника Зверев отказался от всех выступлений и даже от крупных гонораров, которые ему предлагали организаторы концертов. По словам певца, он не мог выходить на сцену, когда в сердце — только боль и скорбь.

Возвращение к жизни через творчество

Спустя несколько месяцев артист понял, что изоляция лишь усугубляет состояние, и решил снова работать.

"Я понял, что нельзя замыкаться и сходить с ума дома. Надо идти и работать, чтобы не уходить в глубокую депрессию. Людям показывать негатив всё время нельзя — их нужно радовать, чем я и занимаюсь. Радовать и мотивировать на победу, на чистое и светлое будущее. Я уверен, что оно скоро наступит", — рассказал Зверев.

По его словам, именно сцена и благодарность зрителей помогают ему сохранять силы и веру. Артист старается делиться положительной энергией с публикой, считая, что в нынешнее время особенно важно дарить людям надежду.

"Россия Украине не враг"

Зверев признался, что в последнее время всё чаще получает сообщения поддержки от подписчиков, в том числе живущих на Украине. Артист видит в этом добрый знак.

"Ведь если посмотреть, то в чём-то победа к нам уже пришла! Появилось понимание и с той, и с этой стороны, что мы самые настоящие братья, что Россия Украине не враг! Я столько получаю сообщений в социальных сетях от людей на эту тему. А ведь раньше такого не было", — отметил он.

Сергей подчеркнул, что его семья всегда отличалась патриотизмом и любовью к родине. Оба его племянника отправились на фронт по мобилизации без раздумий — в их доме с детства учили долгу и ответственности перед страной.

После соболезнований — в "чёрных списках"

После того как Зверев публично выразил соболезнования и поддержку участникам СВО, украинские ресурсы внесли его в базу данных сайта "врагов Украины". Сам артист признался, что был к этому готов, но не собирается отказываться от своих слов.

Он уверен, что настоящая сила — в человеческом сострадании и взаимопонимании, а не во вражде.