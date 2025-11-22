Блистает в кадре, а за кулисами прячет слабость: что мешает Киркорову заняться лечением всерьёз

Филипп Киркоров пренебрегает лечением ради выступлений

Шоу-бизнес

В окружении Филиппа Киркорова рассказали, что артист до сих пор не уделяет должного внимания своему здоровью и игнорирует рекомендации врачей. Несмотря на перенесённые осложнения после ожога руки, певец вновь полностью погрузился в работу и не находит времени на восстановление.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров

Травма и осложнения

Несколько месяцев назад Киркоров получил серьёзный ожог руки во время одного из концертов. Травма сопровождалась осложнениями, и артисту пришлось взять небольшую паузу в карьере — он отменил ряд выступлений и перестал появляться на светских мероприятиях.

Однако позже певец заявил, что полностью оправился от происшествия. Поклонники, заметив, что Киркоров всё чаще появляется на публике, обрадовались его возвращению, но близкие к артисту люди утверждают, что до полного выздоровления ему ещё далеко.

"Филипп — настоящий артист, он не может без сцены"

По данным Telegram-канала "Свита короля", в команде Киркорова признают: врачи настоятельно рекомендовали ему соблюдать щадящий режим и пройти курс восстановления, но певец предпочёл вернуться к гастролям и съёмкам.

"Филипп — настоящий артист, он без сцены и съёмок не может. Тем более перед новогодними праздниками — горячая пора. Думаю, уже после праздников он выделит время на процедуры, а сейчас никак не получается", — рассказал источник из окружения Киркорова.

Состояние вызывает беспокойство

Несмотря на заявления самого артиста о хорошем самочувствии, очевидцы замечают, что он по-прежнему выглядит уставшим. На одном из недавних мероприятий певец не смог самостоятельно спуститься по лестнице — ему пришлось опереться на охранника, что вызвало новую волну беспокойства у поклонников.

Поклонники отмечают, что Киркоров всё чаще выходит на сцену с видимой усталостью, но не снижает темп. При этом он продолжает готовить праздничные программы и активно участвует в телепроектах.

Работа важнее отдыха

Знакомые артиста говорят, что перфекционизм и преданность сцене не позволяют ему расслабиться даже на короткое время. Киркоров считает, что не имеет права подводить зрителей, особенно в преддверии новогоднего сезона, когда график выступлений расписан по дням.

Музыкант, по словам близких, планирует вернуться к лечению после завершения концертной кампании, но врачи опасаются, что промедление может привести к новым осложнениям.