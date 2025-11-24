Вы старая: актриса Ирина Безрукова объяснила, почему ей не дали желанную роль

Ирина Безрукова рассказала, что ей отказали в роли из-за возраста

Актриса Ирина Безрукова вспомнила, как её не взяли на роль, так как посчитали её слишком возрастной.

Каждое начало карьеры оставляет свой отпечаток, особенно если оно связано с мечтой, о которой долго боялся признаться самому себе. Актриса вспоминает, как начался её путь в театре, и эта история полна неожиданностей, эмоций и первых серьёзных испытаний.

Когда Ирине было всего 15 лет, она впервые пришла в театр своей мечты с намерением стать актрисой. Но вместо поддержки услышала резкий комментарий: "Вы старая".

Звезда растерялась, так как на сцене играла её ровесница. Руководитель объяснил просто: та пришла гораздо раньше.

"Она пришла в первом классе, сейчас уже возрастные роли тянет", — пояснил руководитель.

После этого разговора эмоции прорвались — Ирина разревелась. Долгое время она боялась признаться даже самой себе, что хочет быть актрисой, и, наконец, осмелившись, получила отказ. Казалось, мечта могла оборваться ещё до старта.

Однако ситуация резко изменилась. Сотрудница театра, заметив её расстройство, мягко предложила: "Ну вы чего? За углом Дом учителя, там есть театральная студия. Идите туда".

Так Ирина оказалась на наборе в одну из лучших студий города. В старинном купеческом доме собирались будущие таланты, и для вступления нужно было показать несколько этюдов.

"Прочитала стихи — взяли", — добавила актриса.

Попадание в эту студию стало поворотным моментом. Среди преподавателей и однокурсников были будущие звёзды, включая известного режиссёра Анатолия Васильева, чьи постановки "Степной король Лир" по Тургеневу и "Портрет Дориана Грея" по Уайльду вошли в историю театра.

