Прохор Шаляпин превращает День матери в урок нежности: признание певца меняет взгляд на подарки

Шаляпин заявил, что для любой мамы лучший подарок — внимание
2:26
Шоу-бизнес

Певец и шоумен Прохор Шаляпин признался, что каждый год старается сделать для своей мамы особенный подарок ко Дню матери — праздник для него всегда личный и трогательный. Артист поделился своими мыслями о том, что для родных важнее всего не дорогие вещи, а внимание и любовь.

Прохор Шаляпин
Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Прохор Шаляпин

Самый главный подарок — это чувства

По словам Шаляпина, он заранее готовится к празднику и всегда старается придумать что-то особенное, однако в этот раз решил не раскрывать подробностей, чтобы сохранить интригу. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

"Вы знаете, я всегда стремлюсь окружать маму заботой и вниманием не только по официальным поводам. В этом году я для неё подготовил особенный сюрприз, но так не хочется раскрывать, что именно. Пусть это останется сюрпризом. Но, пользуясь шансом, хочу сказать: "Мама, я очень люблю тебя!" — сказал певец.

Шаляпин отметил, что для него мама — близкий и дорогой человек, и он старается быть рядом не только в праздники.

Певец дал советы по выбору подарков

Шаляпин уверен: дорогие подарки не заменят настоящего внимания. Артист убеждён, что матери больше всего ценят заботу, общение и тепло детей.

По словам певца, самые искренние подарки — это эмоции и время, проведённое вместе. Иногда достаточно просто приехать, обнять и сказать тёплые слова, чтобы порадовать самого дорогого человека.

"Не нужны мамам никакие бриллианты и золото. Послушайте, каждая мама мечтает, чтобы её ребёнок был жив, здоров и по возможности дарил своё внимание и заботу ей. Это самое главное в жизни каждой мамы, а не ваши деньги и понты", — подчеркнул артист.

Главный посыл Шаляпина — любовь без повода

Для артиста День матери — лишь повод напомнить людям о том, что выражать любовь нужно не по календарю, а каждый день.

Прохор Шаляпин отметил, что многие в погоне за успехом забывают о простых вещах — звонке, встрече, разговоре по душам. Именно такие моменты, по мнению певца, остаются в памяти и делают отношения между родными по-настоящему прочными, ведь мама должна чувствовать, что она нужна, а всё остальное второстепенно.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
