Якубович сменил роль — и теперь обучает делу, от которого у людей перехватывает дыхание

Леонид Якубович стал инструктором на авиатренажёре

Телеведущий Леонид Якубович неожиданно для многих осваивает новую профессию — инструктора на авиатренажёре. Теперь он помогает всем желающим попробовать себя в роли пилота и делится опытом, который сам называет одним из самых увлекательных занятий в жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Леонид Якубович

От телевидения к небу

Как сообщает mk.ru, Якубович регулярно проводит полётные тренировки: минимум дважды в месяц он выезжает в Белоруссию, где проходит практика. Когда не удаётся уехать, ведущий обучает будущих "пилотов" в Москве — на авиатренажёре Boeing 737 в Кунцево.

На занятия к нему приходят самые разные люди — от школьников до профессиональных лётчиков.

"Сначала говорят: "Ой", потом начинают заниматься полётами. Приходят и мужчины, и женщины, и, самое главное, дети. Да даже лётчики профессиональные приезжают из крупных авиационных компаний", — рассказал ведущий программы "Поле чудес".

Хобби, ставшее делом

По словам Якубовича, новая деятельность приносит ему настоящее удовольствие. Он с увлечением помогает ученикам почувствовать себя в кабине пилота и уверяет, что авиация требует не столько опыта, сколько внутренней собранности.

"Пол не важен, важно только одно: здоровье", — говорит Якубович.

Для многих его учеников тренировки превращаются не просто в аттракцион, а в серьёзное увлечение. Некоторые после нескольких занятий начинают всерьёз задумываться о пилотировании в будущем.

"Поле чудес" и полёты: две стороны одного характера

Якубович известен как человек, который всегда ищет новые формы самовыражения. За долгие годы на телевидении он не раз признавался, что любит технику, автомобили и авиацию. По словам коллег, за кадром ведущий не менее увлечён и собран, чем в эфире — и именно это делает его отличным наставником.

Новая роль инструктора стала для него логичным продолжением давнего хобби, которое превратилось в почти профессиональное занятие. Для ведущего полёт на симуляторе — это возможность не только испытать эмоции пилота, но и проверить себя на выдержку.

Уроки уверенности

Обучение у Якубовича проходит в формате живого общения — без академической строгости, но с вниманием к деталям. Он помогает ученикам освоить управление, объясняет основы навигации и делится историями о реальных ситуациях в небе.

Среди тех, кто проходил тренировки, — и начинающие авиаторы, и родители с детьми. Для многих это не просто развлечение, а способ преодолеть страх перед полётами.