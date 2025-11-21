Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Две реанимации: как медики вытащили впавшего в кому Григория Лепса с того света

Григорий Лепс признался, что два раза находился между жизнью и смертью
3:48
Шоу-бизнес

История певца Григория Лепса оказалась куда драматичнее, чем могла предположить публика: два критических состояния, реанимации и неожиданный пересмотр привычек.

Григорий Лепс
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Рихтер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Григорий Лепс

Жизнь артистов часто кажется яркой и беззаботной, но за кулисами нередко скрываются вещи, о которых публика не догадывается. Музыкант откровенно рассказал о пережитых кризисах, которые могли стать для него последними.

Когда привычки становятся угрозой

По словам артиста, его характер — не просто творческая черта, а настоящая проблема. Несдержанность, азарт, эмоциональные всплески и отсутствие режима уже не раз приводили его к серьёзным последствиям. За долгие годы выступлений график гастролей, перелёты, нагрузки и вредные привычки накладывались друг на друга, накапливались и в итоге приводили к срывам.

Лепс признался, что дважды оказался в реанимации, и оба раза речь шла о жизни и смерти. Более того, он осознаёт: эти ситуации стали прямым следствием собственного образа жизни.

"Я мог несколько раз в жизни просто похоронить свой талант. У меня были два прекоматозных состояния, две реанимации. Бог решил, что я ещё пока нужен здесь. Завтра решит по-другому — меня не будет", — подчеркнул артист.

Эти слова прозвучали особенно сильно после осеннего инцидента, когда концерт во Владивостоке был отменён, а самого певца доставили в больницу.

Что произошло осенью

В октябре артисту стало плохо перед выступлением. Его команда объяснила, что причиной стало сильное отравление, а сам Лепс находился под капельницами. СМИ писали, что гастроли на месяц вперёд отменены, а состояние певца вызывает беспокойство. Однако спустя короткое время он появился на сцене в Казани.

Тогда он ответил на слухи в свойственной ему манере.

"Слухи о моей смерти сильно преувеличены!" — заявил Лепс.

Коллеги о здоровье певца

Тема состояния музыканта вновь стала обсуждаться после слов певца Сергея Шнурова. Он рассказал, что полностью исключил алкоголь из райдера и решил пересмотреть личные привычки, наблюдая за тем, что происходит со знакомыми по сцене.

"Алкоголь абсолютно исключен из райдера, да. Ровно потому, что я наблюдаю за своими коллегами. Вижу, что, допустим, Гриша Лепс — раз — и заболел. Вот чтобы не болеть никогда той болезнью, которой болеет иногда Гриша Лепс, у меня в райдере нет алкоголя", — сообщил музыкант.

Спасли с того света

Если бы Лепс не обратился вовремя к врачам, последствия могли быть необратимыми. Сегодня медицина предлагает огромное количество способов профилактики: от капельниц восстановления после гастролей до программ очищения организма. Но любое вмешательство работает только тогда, когда человек сам решает изменить привычки.

Мифы и реальность

Миф: артисты выдерживают нагрузки лучше остальных.
Правда: организм реагирует одинаково, вне зависимости от профессии.

Миф: капельницы полностью решают последствия интоксикаций.
Правда: без изменения привычек эффект временный.

Исторический контекст

• В XX веке многие певцы теряли здоровье из-за неумеренных гастролей и отсутствия медицины для артистов.
• Современные программы восстановления появились лишь в 2000-х.
• Сегодня участие врача в туре считается нормой, особенно у популярных исполнителей.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
