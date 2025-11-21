Крах брака: что известно о разводе звезды сериала Евлампия Романова с мужем-режиссёром

Пути актрисы Аллы Клюки и режиссёра Владимира Морозова разошлись спустя два десятилетия, пишет EADaily.
Российское кинематографическое сообщество вновь обсуждает известную творческую пару. После более чем двух десятилетий совместной жизни Клюка и Морозов официально прекратили отношения. Решение принято мировым судом, и эта новость стала поводом вспомнить их совместный путь, вклад каждого в киноиндустрию и то, как подобные перемены отражаются на профессиональной и личной жизни.
"Столичный суд рассмотрел иск о расторжении брака между актрисой Аллой Клюка и кинорежиссером Владимиром Морозовым. Брак расторгнут", — говорится в сообщении пресс-службы московских судов.
Алла Клюка знакома зрителям по ярким ролям в кино и сериалах. Её фильмография включает "Облако-рай" Николая Досталя, комедию Аллы Суриковой "Хочу в тюрьму", а также участие в американском многосерийном проекте "Закон и порядок". Широкая популярность пришла после экранизации романов писательницы Дарьи Донцовой — серии "Евлампия Романова. Следствие ведёт дилетант".
Владимир Морозов, известный телезрителям как режиссёр нескольких популярных проектов, работал постановщиком именно этой экранизации. Их сотрудничество стало частью общего профессионального пути, а позже — и семейной истории. Пара поженилась в 2003 году, в тот же год родился сын.
Сегодня новость о разводе стала поводом обсудить, как известные деятели искусства переживают период перемен и что может помочь тем, кто оказывается в похожей жизненной ситуации.
Опираться на профессиональные проекты. Занятость в творчестве, хобби, спорт — помогают стабилизировать эмоциональное состояние.
Использовать сервисы психологической поддержки — онлайн-консультации, медитативные приложения, курсы по эмоциональной саморегуляции.
Уделить внимание бытовому комфорту: создать уютное пространство, обновить интерьер, выбрать товары для дома, ароматические свечи или СПА-наборы.
Систематизировать дела: вести заметки, планировать задачи в электронных органайзерах.
Заботиться о здоровье — витамины, регулярный сон, прогулки, умеренные тренировки.
Что если развод не станет окончанием творческого союза? В истории кино немало примеров, когда режиссёры продолжали работать с актёрами спустя годы после разрыва. Это возможно, если профессиональное взаимопонимание сильнее личных перемен.
Миф: публичные люди легче переживают развод.
Правда: популярность не делает эмоции слабее — иногда давление только усиливается.
Миф: творческие пары всегда распадаются из-за работы.
Правда: причины у всех разные и не всегда связаны с профессией.
Многие актёры возвращались на площадку уже через несколько дней после личных перемен — съёмочный график редко позволяет паузы.
У творческих пар чаще всего совпадают режимы работы, что помогает профессиональному росту.
Сериалы, подобные "Евлампии Романовой", стали для молодых актёров стартовой площадкой.
Творческие союзы существовали с начала кинематографа — актёры и режиссёры нередко объединялись как в работе, так и в жизни.
В 1990–2000-е российское кино активно развивалось, и многие пары того периода стали объединять личное и профессиональное.
Современная индустрия делает личные перемены более заметными благодаря соцсетям и открытой коммуникации.
