Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Использование риса с молоком в Древней Греции упомянули историки
На рыночную стоимость квартиры влияет этаж — член Гильдии риелторов России Апрелев
Начинать мойку стоит с пены для лучшего очищения кузова — владелец автомоек
Сушка вниз головой увеличивает объём тонких волос — сообщает Harpersbazaar
Отели начали тестировать заселение через мессенджер Max заявил Решетников Максим
Ацидантера лучше растёт в рыхлом питательном грунте
Эмир Кустурица раскритиковал современное российское кино
Домашние птицы стали чаще проявлять признаки депрессии — Москва 24
Марат Башаров опроверг сообщения о свадьбе с Борисовой

Крах брака: что известно о разводе звезды сериала Евлампия Романова с мужем-режиссёром

Звезда сериала "Евлампия Романова" развелась с мужем-режиссёром
4:06
Шоу-бизнес

Пути актрисы Аллы Клюки и режиссёра Владимира Морозова разошлись спустя два десятилетия, пишет EADaily.

Обручальные кольца
Фото: flickr.com by Tintazul, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Обручальные кольца

Российское кинематографическое сообщество вновь обсуждает известную творческую пару. После более чем двух десятилетий совместной жизни Клюка и Морозов официально прекратили отношения. Решение принято мировым судом, и эта новость стала поводом вспомнить их совместный путь, вклад каждого в киноиндустрию и то, как подобные перемены отражаются на профессиональной и личной жизни.

"Столичный суд рассмотрел иск о расторжении брака между актрисой Аллой Клюка и кинорежиссером Владимиром Морозовым. Брак расторгнут", — говорится в сообщении пресс-службы московских судов.

Карьера и путь пары

Алла Клюка знакома зрителям по ярким ролям в кино и сериалах. Её фильмография включает "Облако-рай" Николая Досталя, комедию Аллы Суриковой "Хочу в тюрьму", а также участие в американском многосерийном проекте "Закон и порядок". Широкая популярность пришла после экранизации романов писательницы Дарьи Донцовой — серии "Евлампия Романова. Следствие ведёт дилетант".

Владимир Морозов, известный телезрителям как режиссёр нескольких популярных проектов, работал постановщиком именно этой экранизации. Их сотрудничество стало частью общего профессионального пути, а позже — и семейной истории. Пара поженилась в 2003 году, в тот же год родился сын.

Сегодня новость о разводе стала поводом обсудить, как известные деятели искусства переживают период перемен и что может помочь тем, кто оказывается в похожей жизненной ситуации.

Как мягче пережить развод

  1. Опираться на профессиональные проекты. Занятость в творчестве, хобби, спорт — помогают стабилизировать эмоциональное состояние.

  2. Использовать сервисы психологической поддержки — онлайн-консультации, медитативные приложения, курсы по эмоциональной саморегуляции.

  3. Уделить внимание бытовому комфорту: создать уютное пространство, обновить интерьер, выбрать товары для дома, ароматические свечи или СПА-наборы.

  4. Систематизировать дела: вести заметки, планировать задачи в электронных органайзерах.

  5. Заботиться о здоровье — витамины, регулярный сон, прогулки, умеренные тренировки.

Хорошие отношения после развода

Что если развод не станет окончанием творческого союза? В истории кино немало примеров, когда режиссёры продолжали работать с актёрами спустя годы после разрыва. Это возможно, если профессиональное взаимопонимание сильнее личных перемен.

Мифы и реальность

Миф: публичные люди легче переживают развод.
Правда: популярность не делает эмоции слабее — иногда давление только усиливается.

Миф: творческие пары всегда распадаются из-за работы.
Правда: причины у всех разные и не всегда связаны с профессией.

Интересные факты

  1. Многие актёры возвращались на площадку уже через несколько дней после личных перемен — съёмочный график редко позволяет паузы.

  2. У творческих пар чаще всего совпадают режимы работы, что помогает профессиональному росту.

  3. Сериалы, подобные "Евлампии Романовой", стали для молодых актёров стартовой площадкой.

Исторический контекст

  1. Творческие союзы существовали с начала кинематографа — актёры и режиссёры нередко объединялись как в работе, так и в жизни.

  2. В 1990–2000-е российское кино активно развивалось, и многие пары того периода стали объединять личное и профессиональное.

  3. Современная индустрия делает личные перемены более заметными благодаря соцсетям и открытой коммуникации.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Серийный ЗиЛ-630980 выпустили в одном экземпляре в 2008 году
Авто
Серийный ЗиЛ-630980 выпустили в одном экземпляре в 2008 году
Уход марки Kaiyi с российского рынка подтвердил Автотор
Авто
Уход марки Kaiyi с российского рынка подтвердил Автотор
Телескоп на шаре зафиксировал рентген Cyg X-1 сообщили NASA
Наука и техника
Телескоп на шаре зафиксировал рентген Cyg X-1 сообщили NASA
Популярное
Гардероб тает на глазах, а энергия возвращается: шведский метод очищает не только шкафы, но и голову

Как привычки скандинавов избавляться от лишнего помогают не только освободить шкаф, но и изменить подход к здоровью, эмоциям и даже отношениям с близкими.

Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Ультраранний томат Золотой алатау даёт до 5 кг урожая с куста
Томаты, созданные для маленьких участков: компактный куст отдаёт до 5 кг ярких янтарных плодов
Чердак забирает треть тепла: простой способ утепления спасает дом даже в лютые морозы
Организм-загадка: учёные провели анализ тканей 117-летней долгожительницы и ахнули
Украинский тупик: осознание бесперспективности помощи провоцирует раскол в Европе Любовь Степушова Тайны природы: с какими духами мы действительно разговариваем Игорь Буккер Названы благоприятные дни работ в декабре по лунному календарю Валерия Жемчугова
Новый лидер среди напольных покрытий: тёплый, тихий и выгодный вариант рушит популярность ламината
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Полюса уходят с мест — и цепная реакция уже началась: этот процесс меняет саму механику вращения Земли
Полюса уходят с мест — и цепная реакция уже началась: этот процесс меняет саму механику вращения Земли
Последние материалы
Начинать мойку стоит с пены для лучшего очищения кузова — владелец автомоек
Звезда сериала "Евлампия Романова" развелась с мужем-режиссёром
Сушка вниз головой увеличивает объём тонких волос — сообщает Harpersbazaar
Отели начали тестировать заселение через мессенджер Max заявил Решетников Максим
Ацидантера лучше растёт в рыхлом питательном грунте
Эмир Кустурица раскритиковал современное российское кино
Домашние птицы стали чаще проявлять признаки депрессии — Москва 24
Марат Башаров опроверг сообщения о свадьбе с Борисовой
Индивидуальные изгибы позвоночника признаны нормой — физиотерапевты
Пользу фиников для пищеварения подтвердили диетологи — kiskegyed.hu
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.