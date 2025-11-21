Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Все трогают каждый день: почему блогер Айза встала на защиту Диброва

Блогер Айза встала на защиту оконфузившегося Диброва
4:50
Шоу-бизнес

Блогер Айза Долматова неожиданно поддержала телеведущего Дмитрия Диброва после появления скандального ролика. Звезда напомнила собственную историю, заставив по-новому взглянуть на произошедшее.

Дмитрий Дибров
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дмитрий Дибров

Ситуация вокруг Диброва за несколько дней превратилась в один из самых обсуждаемых инфоповодов. Поводом стало короткое видео, появившееся в Сети и мгновенно разлетевшееся по соцсетям.

На кадрах телеведущий выходит из машины вместе со спутницей, а расстёгнутая ширинка и заметные детали интимного характера стали причиной шквала комментариев. Пока одни заявляли о "шоке", другие не увидели в произошедшем ничего драматичного. Среди тех, кто выступил в защиту телеведущего, оказалась Айза — артистка, давно привыкшая к повышенному вниманию публики.

О чём напомнила Айза и почему решила высказаться

История с публикацией пикантного ролика вызвала волну неоднозначных реакций. Сам Дибров объяснил, что попал в объектив случайно, а авторы видео ещё с лета пытались шантажировать его, требуя деньги. После появления ролика в медиа некоторые коллеги телеведущего решили дистанцироваться, а отдельные представители Госдумы и вовсе призвали убрать его с эфира.

Айза, напротив, увидела ситуацию иначе. Она подчеркнула, что не склонна драматизировать то, что связано с человеческим телом. В беседе с VOICE артистка вспомнила собственный опыт: несколько лет назад в сеть попало её интимное фото, которое она, в отличие от Диброва, публиковала сама и осознанно.

"Я видела это видео. У меня оно не вызвало никакого отвращения. Может быть, просто я более адекватно отношусь вообще к человеческому телу. У меня, тем более, был казус уже с оголением на весь мир. Только я это сделала самостоятельно, а Дмитрий это не выкладывал сам", — подчеркнула исполнительница трека "Портман".

Отдельно артистка прокомментировала резкое высказывание актрисы Яны Поплавской, которая заявила, что после инцидента не будет пожимать Диброву руку.

"Люди, которые предлагают не жать руку Дмитрию, не жмите тогда никому эти руки, потому что, представляете, все трогают свои гениталии каждый день. Поэтому вот эти вот слова громкие, глупые. Просто человека подставили, слили. Что он делает — никого не касается", — отреагировала звезда.

Почему тема вызвала столько обсуждений

Особое внимание привлекло то, что 66-летний телеведущий оказался в центре именно интимного скандала. Для части аудитории это стало поводом для шуток, другие восприняли случившееся как нарушение личных границ. Айза же решила посмотреть на ситуацию под другим углом — она даже отметила неплохую физическую форму ведущего и подчеркнула, что сам факт активной сексуальной жизни для взрослого мужчины — нормальное явление.

"То, что у мужчины в таком возрасте, хотя он не очень старый, всё ещё работает, и активная сексуальная жизнь — это даже очень хорошо. Поэтому я думаю, что из этого видео делают чересчур какую-то сенсацию, а оно того не стоит", — заключила собеседница.

А что если…

Если такие видео будут появляться всё чаще, тогда публичным людям придётся не только внимательнее относиться к приватности, но и продумывать информационную стратегию заранее — от работы с прессой до сотрудничества с цифровыми сервисами, которые умеют блокировать распространение интимного контента.

Мифы и правда

Миф: "Утечка интимного видео всегда разрушает карьеру".
Правда: многое зависит от реакции, репутации и того, поддерживают ли человека коллеги и аудитория.

Миф: "Такое случается только с неосторожными людьми".
Правда: любой может стать жертвой скрытой съёмки или взлома.

Интересные факты

  1. Площадки соцсетей внедряют автоматические системы распознавания и блокировки интимного контента.

  2. Большинство утечек происходит из устройств владельцев, а не из "хакерских атак".

  3. Наличие активной общественной позиции часто помогает человеку быстрее выйти из репутационного кризиса.

Исторический контекст

Скандалы, связанные с непреднамеренным обнажением, происходили и раньше — ещё в эпоху первых камер в мобильных телефонах. Со временем появление сервисов анонимизации и инструментов для удаления контента из поисковиков сделало защиту приватности более доступной, но риск полностью не исчез.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
