Анфиса Чехова отказалась возрождать культовое шоу: почему ведущая против возвращения

Анфиса Чехова отказалась возрождать шоу "Секс с Анфисой Чеховой"
0:58
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова заявила об отказе возрождать программу "Секс с Анфисой Чеховой" на российском телевидении. Телеведущая подтвердила, что получала соответствующее предложение, но отклонила его.

Много телевизоров
Фото: commons.wikimedia.org by Bin im Garten, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Много телевизоров

Чехова пояснила, что не видит смысла в возвращении проекта в прежнем формате. По её мнению, программа была продуктом своего времени и сейчас утратила актуальность.

"В том формате, в котором она была, её точно никогда уже не будет. Всему своё время", — приводит слова телеведущей kp.ru.

Вместо этого Чеховой интереснее развивать направление, связанное с психологией. Она рассматривает возможность создания передачи на эту тему.

Культовое шоу "Секс с Анфисой Чеховой" выходило на канале ТНТ с 2005 по 2009 год. Программа была пионером в открытом обсуждении интимных тем на российском телевидении.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Печь греет часами, электрообогреватель сушит воздух: дачники нашли способ разогреть дом быстрее чайника

Газовый обогреватель прогревает дачный дом за 15 минут

Газовый обогреватель прогревает дачный дом за 15 минут
Воздушный шар НАСА ANITA зафиксировал аномальные радиосигналы
Лёд Антарктиды отвечает радиошумом: аномалии идут снизу, словно кто-то меняет правила космоса
Китайцы нервничают, Индия улыбается: кроссоверы до 160 л. с. заходят в Россию по цене бюджетников
Шифер покидает стройплощадки: неожиданная альтернатива становится новым фаворитом
Обработка нержавейки усложнила штамповку кузовных деталей Сергей Милешкин Падение давления зимой повышает чувствительность суставов — ревматологи Валерия Жемчугова Хофманн создал фальшивое "Письмо Саламандры", заявил Кеннет У. Ренделл Игорь Буккер
Кошка сопротивляется холоду лишь иллюзией густой шерсти: как настроить погоду в доме под питомца
Путину рассказали, каков план России по выполнению задач СВО
Залейте это водой — и квартира очистится сама: средство, после которого тараканы просто исчезают
Залейте это водой — и квартира очистится сама: средство, после которого тараканы просто исчезают
