Анфиса Чехова отказалась возрождать культовое шоу: почему ведущая против возвращения

Анфиса Чехова отказалась возрождать шоу "Секс с Анфисой Чеховой"

Анфиса Чехова заявила об отказе возрождать программу "Секс с Анфисой Чеховой" на российском телевидении. Телеведущая подтвердила, что получала соответствующее предложение, но отклонила его.

Чехова пояснила, что не видит смысла в возвращении проекта в прежнем формате. По её мнению, программа была продуктом своего времени и сейчас утратила актуальность.

"В том формате, в котором она была, её точно никогда уже не будет. Всему своё время", — приводит слова телеведущей kp.ru.

Вместо этого Чеховой интереснее развивать направление, связанное с психологией. Она рассматривает возможность создания передачи на эту тему.

Культовое шоу "Секс с Анфисой Чеховой" выходило на канале ТНТ с 2005 по 2009 год. Программа была пионером в открытом обсуждении интимных тем на российском телевидении.