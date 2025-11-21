Анфиса Чехова отказалась возрождать культовое шоу: почему ведущая против возвращения

Анфиса Чехова заявила об отказе возрождать программу "Секс с Анфисой Чеховой" на российском телевидении. Телеведущая подтвердила, что получала соответствующее предложение, но отклонила его.
Чехова пояснила, что не видит смысла в возвращении проекта в прежнем формате. По её мнению, программа была продуктом своего времени и сейчас утратила актуальность.
"В том формате, в котором она была, её точно никогда уже не будет. Всему своё время", — приводит слова телеведущей kp.ru.
Вместо этого Чеховой интереснее развивать направление, связанное с психологией. Она рассматривает возможность создания передачи на эту тему.
Культовое шоу "Секс с Анфисой Чеховой" выходило на канале ТНТ с 2005 по 2009 год. Программа была пионером в открытом обсуждении интимных тем на российском телевидении.
