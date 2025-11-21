Это точно знак: почему Барановская поверила в приметы после ловли букета на свадьбе

Барановская призналась, что верит в приметы, чтобы снять с себя ответственность

Телеведущая Юлия Барановская рассказала, как приметы помогают ей справляться с тревогой, а также поделилась опытом ловли букета невесты.

Фото: ВК-аккаунт Юлии Барановской by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Телеведущая Юлия Барановская

Иногда кажется, что личные неудачи можно объяснить внешними обстоятельствами, а порой — даже приметами. Барановская рассказала о своем отношении к суевериям в интервью на премии "Событие года" от журнала "КиноРепортёр".

Звезда ТВ призналась, что вера в приметы у неё зависит от настроения. Иногда это способ снять с себя ответственность за ошибки и неприятности.

"Иногда очень хочется погрузиться в эти суеверия для того, чтобы переложить ответственность…. Когда я точно уверена в результате, перебегает черная кошка мне дорогу. А если я за что-то переживаю, то, конечно же, буду верить. Знаете, как переложить ответственность: "Это не я что-то плохо сделала. Это чёрная кошка во всём виновата". Поэтому это все зависит от настроения. Тем более в моем случае. Я вообще человек настроения", — цитирует слова Барановской "Пятый канал".

Суеверия и личный опыт

Телеведущая рассказала о первом опыте ловли букета невесты. Обычно Юлия избегала таких конкурсов, но на свадьбе своего директора Петро Шекшеева решилась принять участие.

"Я реально вышла сама и встала, и стою. Обычно вытягивают: "Ты же у нас холостая, иди". Девчонки подпрыгнули, а мне прыгать не очень можно было. И они подрались, а он упал к моим ногам. И я думаю: "Ну, это точно знак", — поделилась Барановская.

Юлия надеется, что примета сработает и предвещает что-то хорошее в её жизни.

"Я надеюсь. Я верю в это. Только пусть попробует не сработать", — прокомментировала знаменитость.

Как использовать приметы для поддержки себя

Определить, где вы готовы принять суеверие как психологический инструмент. Не перекладывать на него всю ответственность — важны действия и решения. Следить за эмоциональным состоянием: приметы работают как мотиватор, а не как судьба. Ставить позитивные цели и воспринимать знаки как напоминания о них.

А что если вера в приметы становится навязчивой?

Навязчивая вера может привести к постоянной тревоге и страху ошибок. Важно помнить, что психологический комфорт и рациональный подход важнее любых внешних знаков.

Как относиться к приметам

Стоит ли верить в приметы?

Можно воспринимать их как психологический инструмент, но не как директиву.

Как использовать приметы для мотивации?

Рассматривать их как символы или знаки, помогающие сфокусироваться на целях.

Приметы влияют на результат событий?

Влияние скорее психологическое: они помогают справиться с тревогой и настроиться на успех.

Мифы и правда

Миф: Суеверия определяют судьбу.

Правда: Суеверия отражают психологическое восприятие, а не фактическую реальность.

Миф: Верить в приметы — это слабость.

Правда: Иногда это помогает сохранять эмоциональное равновесие и уверенность.

Три интересных факта

Юлия Барановская впервые поймала букет невесты. Настроение напрямую влияет на её отношение к приметам. Барановская видит в приметах инструмент для психологической поддержки, а не судьбоносный знак.

Исторический контекст

Суеверия существовали во всех культурах на протяжении веков. Ловля букета невесты — европейская традиция XIX века, символизирующая удачу в личной жизни. Современные психологи рассматривают приметы как способ справляться с неопределенностью и стрессом.