Анна Семенович приостанавливает выступления: почему артистке потребовался срочный перерыв

Анна Семенович приостановила выступления из-за проблем со здоровьем

Анна Семенович сообщила о приостановке активной творческой деятельности. Артистка объяснила это решение накопившейся усталостью от интенсивного графика выступлений.

Певица описала напряжённый маршрут последних недель, включавший перелёты во Владивосток, Ташкент и Краснодар. Такой темп начал негативно сказываться на её физическом состоянии.

"У меня уже, честно говоря, начало сердце болеть от таких перелётов. Надо чуть-чуть выдохнуть", — призналась Семенович в личном блоге.

Перерыв будет недолгим — уже через пять дней артистке предстоят новогодние съёмки. Однако этот небольшой период она планирует посвятить восстановлению сил.

Ранее Семенович признавалась, что ни разу не пожалела о своём решении покинуть группу "Блестящие". Она заявила, что смогла начать успешную сольную карьеру.