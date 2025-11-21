Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Семенович приостанавливает выступления: почему артистке потребовался срочный перерыв

Анна Семенович приостановила выступления из-за проблем со здоровьем
Анна Семенович сообщила о приостановке активной творческой деятельности. Артистка объяснила это решение накопившейся усталостью от интенсивного графика выступлений.

Анна Семенович
Фото: commons.wikimedia.org by Svetlana Stp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Анна Семенович

Певица описала напряжённый маршрут последних недель, включавший перелёты во Владивосток, Ташкент и Краснодар. Такой темп начал негативно сказываться на её физическом состоянии.

"У меня уже, честно говоря, начало сердце болеть от таких перелётов. Надо чуть-чуть выдохнуть", — призналась Семенович в личном блоге.

Перерыв будет недолгим — уже через пять дней артистке предстоят новогодние съёмки. Однако этот небольшой период она планирует посвятить восстановлению сил.

Ранее Семенович признавалась, что ни разу не пожалела о своём решении покинуть группу "Блестящие". Она заявила, что смогла начать успешную сольную карьеру.

