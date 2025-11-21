ДДТ тонет в нищете? Откровения Юрия Шевчука о выживании без стадионов

Юрий Шевчук сообщил, что группа "ДДТ" находится в сложном финансовом положении. По словам музыканта, коллектив лишился возможности проводить концерты в России.
Ранее группа собирала стадионы, но теперь основной доход приносят продажи дисков. Их продвижение осуществляется через социальные сети.
"Мы не имеем возможности давать концерты в нашей горячо любимой стране. Благодаря выпуску дисков мы выживаем, получаем какие-то деньги. Мы в России поднимали огромные стадионы, а нас сейчас всего лишили", — приводит слова Шевчука ИА "Регнум".
Напомним, в августе глава ФПБК Виталий Бородин призывал признать солиста иностранным агентом. Поводом стал концерт коллектива в Риге.
Узнайте, как газовый керамический обогреватель поможет быстро прогреть дачный дом после долгого простоя зимой. Сравнение с другими способами обогрева и советы по безопасному использованию.