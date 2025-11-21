Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
ДДТ тонет в нищете? Откровения Юрия Шевчука о выживании без стадионов

Юрий Шевчук заявил о трудном финансовом положении ДДТ
0:48
Шоу-бизнес

Юрий Шевчук сообщил, что группа "ДДТ" находится в сложном финансовом положении. По словам музыканта, коллектив лишился возможности проводить концерты в России.

Юрий Шевчук
Фото: commons.wikimedia.org by Mahufi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Юрий Шевчук

Ранее группа собирала стадионы, но теперь основной доход приносят продажи дисков. Их продвижение осуществляется через социальные сети.

"Мы не имеем возможности давать концерты в нашей горячо любимой стране. Благодаря выпуску дисков мы выживаем, получаем какие-то деньги. Мы в России поднимали огромные стадионы, а нас сейчас всего лишили", — приводит слова Шевчука ИА "Регнум".

Напомним, в августе глава ФПБК Виталий Бородин призывал признать солиста иностранным агентом. Поводом стал концерт коллектива в Риге.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
