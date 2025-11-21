Зависть не остановит: что Мисс Вселенная Фатима Бош ответила на обвинения в покупке победы

"Мисс Вселенная" Фатима Бош опровергла обвинения в покупке победы

Обладательница короны "Мисс Вселенная — 2025" Фатима Бош отреагировала на предположения о "покупке" победы на международном конкурсе красоты, подчеркнув, что её успех заслужен и подкреплён упорной работой.

Фото: ВК-аккаунт конкурса Мисс Вселенная by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Победительница конкурса Мисс Вселенная Фатима Бош

Победа на престижном конкурсе принесла Фатиме Бош мировую известность, но вместе с признанием пришли и обвинения. Бывший судья международного конкурса красоты Омар Арфуш заявил, что результаты могли быть предопределены связями семьи Фатимы с владельцем "Мисс Вселенная". По словам Арфуша, отец девушки сотрудничает с Раулем Роча, а это, якобы, повлияло на исход конкурса.

""Мисс Мексика" — фейковая победительница. Я, Омар Арфуш, заявил вчера на канале Americain HBO за 24 часа до финала "Мисс Вселенная", что "Мисс Мексика" выиграет, потому что владелец "Мисс Вселенная" Рауль Роча ведет бизнес с отцом Фатимы Бош. Все подробности покажут в мае 2026 года на HBO. Рауль Роча и его сын призвали меня неделю назад в Дубае проголосовать за Фатиму Бош, заявив, что она должна победить, так как это будет хорошо для нашего бизнеса. Так они сказали мне!", — заявил бывший судья.

Фатима, которой сейчас 25 лет, не стала долго молчать. Она подчеркнула, что победа заслужена и что приложила много усилий для достижения своей цели.

"Сегодня я уяснила для себя, что-то, что Бог тебе предназначил, ни зависть не остановит, ни судьба не прервёт, ни удача не изменит. Да здравствует Христос!" — отметила Фатима.

Несмотря на все обвинения, поздравления от поклонников со всего мира продолжают поступать ежедневно. Тем не менее в соцсетях находятся и критики, которые не согласны с выбором жюри.

Конфликты и поддержка на конкурсе

Сама Фатима столкнулась с непростыми ситуациями во время конкурса. На раннем этапе один из организаторов Нават Ицарагрисил выразился грубо и оскорбительно по отношению к девушке. Он обвинил её в "тупости" за отказ участвовать в фотосессии спонсора конкурса.

"Он просто сказал мне "заткнись" и еще много разных вещей, и я думаю, что мир должен это увидеть, потому что мы — наделенные властью женщины, и это платформа для нашего голоса. И никто не может заткнуть мой голос, никто не смеет так со мной поступать", — говорила Фатима.

После этого случая на сторону Бош встали многие участницы, включая "Мисс Вселенная — 2024" Викторию Кьер Тейлвиг. Поддержка коллег стала важным моментом для девушки и позволила ей сохранять уверенность и продолжать выступления.

Образование и благотворительность

Фатима Бош имеет образование в сфере дизайна и с 2018 года активно участвовала в различных конкурсах красоты. Она не ограничивала себя только сценой, но и занималась благотворительной деятельностью, помогая детям с тяжёлыми заболеваниями.

"Каждая встреча с этими маленькими ангелочками наполняет мое сердце надеждой и благодарностью. Они — отличный пример силы и мужества. Сегодня я счастлива вернуться к ним, потому что они напоминают мне каждый день, почему я здесь", — делилась эмоциями Фатима.

Её активность в благотворительности подчеркнула личностные качества девушки — сострадание, упорство и готовность помогать другим, что также положительно сказалось на её образе в глазах жюри и поклонников.

А что если недоброжелатели оказывают давление?

Если негативные отзывы мешают сосредоточиться на работе и личной жизни, полезно ограничить доступ к социальным сетям на время, укреплять самооценку и фокусироваться на личных достижениях.

Мифы и правда

Миф: Победа на конкурсе всегда зависит от денег.

Правда: Важны усердная работа, подготовка и личностные качества.

Миф: Общественное мнение определяет победу.

Правда: Судьи оценивают сочетание внешних данных, таланта и характера участника.

Три интересных факта

Фатима Бош начала участвовать в конкурсах с 2018 года. Во время конкурса её поддержали многие участницы, включая прошлогоднюю "Мисс Вселенная". Девушка активно занимается благотворительностью, особенно с детьми с тяжёлыми заболеваниями.

Исторический контекст

Конкурс "Мисс Вселенная" проводится с 1952 года и стал международной платформой для красоты и социальной активности. Благотворительность и социальные инициативы стали важной частью современных конкурсных программ. Критика участников и публичные скандалы периодически сопровождали конкурсы, но опыт показывает, что победители сохраняют популярность благодаря личным качествам и достижениям.