Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Частое купание пересушивает кожу длинношёрстных кошек — ветеринары
Вот как быстро можно приготовить банановые батончики с белым шоколадом — кулинары
Шаман ценит спокойствие и стабильность в браке с Мизулиной
Дисбаланс микробиоты у детей с РАС выявлен учёными Университета Коменского
Миртовые показывают устойчивость к перепадам температуры
Падение интереса к механической оптике отметили дизайн-студии
Порошок нужно добавлять в барабан для чистого полоскания белого белья
Радиоэлектроника даст Москве 40% прироста промышленности — Гарбузов
Возрастные рамки размываются в обществе и конкурсах красоты — психолог Абравитова

Зависть не остановит: что Мисс Вселенная Фатима Бош ответила на обвинения в покупке победы

"Мисс Вселенная" Фатима Бош опровергла обвинения в покупке победы
5:13
Шоу-бизнес

Обладательница короны "Мисс Вселенная — 2025" Фатима Бош отреагировала на предположения о "покупке" победы на международном конкурсе красоты, подчеркнув, что её успех заслужен и подкреплён упорной работой.

Победительница конкурса Мисс Вселенная Фатима Бош
Фото: ВК-аккаунт конкурса Мисс Вселенная by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Победительница конкурса Мисс Вселенная Фатима Бош

Победа на престижном конкурсе принесла Фатиме Бош мировую известность, но вместе с признанием пришли и обвинения. Бывший судья международного конкурса красоты Омар Арфуш заявил, что результаты могли быть предопределены связями семьи Фатимы с владельцем "Мисс Вселенная". По словам Арфуша, отец девушки сотрудничает с Раулем Роча, а это, якобы, повлияло на исход конкурса.

""Мисс Мексика" — фейковая победительница. Я, Омар Арфуш, заявил вчера на канале Americain HBO за 24 часа до финала "Мисс Вселенная", что "Мисс Мексика" выиграет, потому что владелец "Мисс Вселенная" Рауль Роча ведет бизнес с отцом Фатимы Бош. Все подробности покажут в мае 2026 года на HBO. Рауль Роча и его сын призвали меня неделю назад в Дубае проголосовать за Фатиму Бош, заявив, что она должна победить, так как это будет хорошо для нашего бизнеса. Так они сказали мне!", — заявил бывший судья.

Фатима, которой сейчас 25 лет, не стала долго молчать. Она подчеркнула, что победа заслужена и что приложила много усилий для достижения своей цели.

"Сегодня я уяснила для себя, что-то, что Бог тебе предназначил, ни зависть не остановит, ни судьба не прервёт, ни удача не изменит. Да здравствует Христос!" — отметила Фатима.

Несмотря на все обвинения, поздравления от поклонников со всего мира продолжают поступать ежедневно. Тем не менее в соцсетях находятся и критики, которые не согласны с выбором жюри. 

Конфликты и поддержка на конкурсе

Сама Фатима столкнулась с непростыми ситуациями во время конкурса. На раннем этапе один из организаторов Нават Ицарагрисил выразился грубо и оскорбительно по отношению к девушке. Он обвинил её в "тупости" за отказ участвовать в фотосессии спонсора конкурса.

"Он просто сказал мне "заткнись" и еще много разных вещей, и я думаю, что мир должен это увидеть, потому что мы — наделенные властью женщины, и это платформа для нашего голоса. И никто не может заткнуть мой голос, никто не смеет так со мной поступать", — говорила Фатима.

После этого случая на сторону Бош встали многие участницы, включая "Мисс Вселенная — 2024" Викторию Кьер Тейлвиг. Поддержка коллег стала важным моментом для девушки и позволила ей сохранять уверенность и продолжать выступления.

Образование и благотворительность

Фатима Бош имеет образование в сфере дизайна и с 2018 года активно участвовала в различных конкурсах красоты. Она не ограничивала себя только сценой, но и занималась благотворительной деятельностью, помогая детям с тяжёлыми заболеваниями.

"Каждая встреча с этими маленькими ангелочками наполняет мое сердце надеждой и благодарностью. Они — отличный пример силы и мужества. Сегодня я счастлива вернуться к ним, потому что они напоминают мне каждый день, почему я здесь", — делилась эмоциями Фатима.

Её активность в благотворительности подчеркнула личностные качества девушки — сострадание, упорство и готовность помогать другим, что также положительно сказалось на её образе в глазах жюри и поклонников.

А что если недоброжелатели оказывают давление?

Если негативные отзывы мешают сосредоточиться на работе и личной жизни, полезно ограничить доступ к социальным сетям на время, укреплять самооценку и фокусироваться на личных достижениях.

Мифы и правда

Миф: Победа на конкурсе всегда зависит от денег.
Правда: Важны усердная работа, подготовка и личностные качества.

Миф: Общественное мнение определяет победу.
Правда: Судьи оценивают сочетание внешних данных, таланта и характера участника.

Три интересных факта

  1. Фатима Бош начала участвовать в конкурсах с 2018 года.

  2. Во время конкурса её поддержали многие участницы, включая прошлогоднюю "Мисс Вселенная".

  3. Девушка активно занимается благотворительностью, особенно с детьми с тяжёлыми заболеваниями.

Исторический контекст

  1. Конкурс "Мисс Вселенная" проводится с 1952 года и стал международной платформой для красоты и социальной активности.

  2. Благотворительность и социальные инициативы стали важной частью современных конкурсных программ.

  3. Критика участников и публичные скандалы периодически сопровождали конкурсы, но опыт показывает, что победители сохраняют популярность благодаря личным качествам и достижениям.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Серийный ЗиЛ-630980 выпустили в одном экземпляре в 2008 году
Авто
Серийный ЗиЛ-630980 выпустили в одном экземпляре в 2008 году
Учёные раскрыли структуру легендарной дамасской стали — металлурги
Наука и техника
Учёные раскрыли структуру легендарной дамасской стали — металлурги
Слой опилок в 30 см снижает теплопотери через крышу — Forumhouse
Недвижимость
Слой опилок в 30 см снижает теплопотери через крышу — Forumhouse
Популярное
Гардероб тает на глазах, а энергия возвращается: шведский метод очищает не только шкафы, но и голову

Как привычки скандинавов избавляться от лишнего помогают не только освободить шкаф, но и изменить подход к здоровью, эмоциям и даже отношениям с близкими.

Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Ультраранний томат Золотой алатау даёт до 5 кг урожая с куста
Томаты, созданные для маленьких участков: компактный куст отдаёт до 5 кг ярких янтарных плодов
Чердак забирает треть тепла: простой способ утепления спасает дом даже в лютые морозы
Организм-загадка: учёные провели анализ тканей 117-летней долгожительницы и ахнули
Украинский тупик: осознание бесперспективности помощи провоцирует раскол в Европе Любовь Степушова Тайны природы: с какими духами мы действительно разговариваем Игорь Буккер Названы благоприятные дни работ в декабре по лунному календарю Валерия Жемчугова
Печь греет часами, электрообогреватель сушит воздух: дачники нашли способ разогреть дом быстрее чайника
Новый лидер среди напольных покрытий: тёплый, тихий и выгодный вариант рушит популярность ламината
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Последние материалы
Возрастные рамки размываются в обществе и конкурсах красоты — психолог Абравитова
Аква-интервалы снизили нагрузку на суставы — инструктор Морозова
Кофейная гуща улучшает цветение садовых растений — заявил агроном Петров
В Санкт-Петербурге сгорел Rolls-Royce актрисы Софьи Ская
Риски чрезмерного использования ИИ указал вице-президент по AI БКС Иванов
Незаконное содержание тигра выявлено французской полицией
АКПП уходят с конвейеров из-за расхода топлива — владелец автосервисов
Бритни Спирс сняли с бокалом шампанского за рулём
Москвичи увеличили бронирования по России по данным аналитиков Островок
Обожжённые слои и стекловидная керамика указывают на экстремальный нагрев — археологи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.