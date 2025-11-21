ДНК не понадобилось: суд вынес решение об отцовстве Лёши Свика – что произошло

Суд окончательно признал Лёшу Свика отцом внебрачной дочери

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лёша Свик в свой 35-й день рождения получил окончательное судебное решение о признании его отцом дочери модели Екатерины Лукьяновой. Информацию о завершении судебного процесса девушка опубликовала в личном блоге.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Леша Свик

Дело об установлении отцовства рассматривалось сначала в Москве, а затем было передано в Хабаровск. Ранее представители артиста отрицали его связь с моделью.

Адвокат Лёши Кирилл Гавриличев подтвердил, что решение суда вступило в законную силу.

"Решение полностью устраивает обе стороны. Экспертиза ДНК не проводилась, отцовство установлено на основании показаний Лукьяновой", — отметил юрист.

По словам адвоката, Свик не планирует обжаловать вердикт и с августа добровольно выплачивает алименты. Сам артист пока не комментировал ситуацию.

Свик и Лукьянова состояли в отношениях в 2018 году. По словам модели, они расстались на седьмом месяце её беременности, а после рождения дочери Стефании артист перестал поддерживать связь.

Напомним, в настоящее время Лёша Свик состоит в браке с Ксенией Ткачёвой. Пара временно расставалась, но затем вновь воссоединилась.