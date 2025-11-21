Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В театре "Модерн" покажут спектакль Юрия Грымова "Иуда?"
Показаны упражнения для укрепления корпуса стоя после 50 — sport-equipements.fr
Родители в Омске назвали приемлемую оплату детской подработки — рассуждают в Омске
Юрий Шевчук заявил о трудном финансовом положении ДДТ
Следователи раскрывают детали трагедии в турецком отеле — Pravda
Григорий Лепс признался, что два раза находился между жизнью и смертью
Мох показал рекордную выносливость за пределами Земли — исследователи
Мастера устраняют щели в окнах жгутами из пакетов — "Новгородский строитель"
Взбитое масло смягчает густоту варёной сгущёнки

ДНК не понадобилось: суд вынес решение об отцовстве Лёши Свика – что произошло

Суд окончательно признал Лёшу Свика отцом внебрачной дочери
1:21
Шоу-бизнес

Лёша Свик в свой 35-й день рождения получил окончательное судебное решение о признании его отцом дочери модели Екатерины Лукьяновой. Информацию о завершении судебного процесса девушка опубликовала в личном блоге.

Леша Свик
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Леша Свик

Дело об установлении отцовства рассматривалось сначала в Москве, а затем было передано в Хабаровск. Ранее представители артиста отрицали его связь с моделью.

Адвокат Лёши Кирилл Гавриличев подтвердил, что решение суда вступило в законную силу.

"Решение полностью устраивает обе стороны. Экспертиза ДНК не проводилась, отцовство установлено на основании показаний Лукьяновой", — отметил юрист.

По словам адвоката, Свик не планирует обжаловать вердикт и с августа добровольно выплачивает алименты. Сам артист пока не комментировал ситуацию.

Свик и Лукьянова состояли в отношениях в 2018 году. По словам модели, они расстались на седьмом месяце её беременности, а после рождения дочери Стефании артист перестал поддерживать связь.

Напомним, в настоящее время Лёша Свик состоит в браке с Ксенией Ткачёвой. Пара временно расставалась, но затем вновь воссоединилась.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Недвижимость
Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Ультраранний томат Золотой алатау даёт до 5 кг урожая с куста
Садоводство, цветоводство
Ультраранний томат Золотой алатау даёт до 5 кг урожая с куста
Индийские кроссоверы оказались выгодными для частного импорта в Россию — аналитики
Авто
Индийские кроссоверы оказались выгодными для частного импорта в Россию — аналитики
Популярное
Печь греет часами, электрообогреватель сушит воздух: дачники нашли способ разогреть дом быстрее чайника

Узнайте, как газовый керамический обогреватель поможет быстро прогреть дачный дом после долгого простоя зимой. Сравнение с другими способами обогрева и советы по безопасному использованию.

Газовый обогреватель прогревает дачный дом за 15 минут
Воздушный шар НАСА ANITA зафиксировал аномальные радиосигналы
Лёд Антарктиды отвечает радиошумом: аномалии идут снизу, словно кто-то меняет правила космоса
Шифер покидает стройплощадки: неожиданная альтернатива становится новым фаворитом
Китайцы нервничают, Индия улыбается: кроссоверы до 160 л. с. заходят в Россию по цене бюджетников
Обработка нержавейки усложнила штамповку кузовных деталей Сергей Милешкин Падение давления зимой повышает чувствительность суставов — ревматологи Валерия Жемчугова Хофманн создал фальшивое "Письмо Саламандры", заявил Кеннет У. Ренделл Игорь Буккер
Кошка сопротивляется холоду лишь иллюзией густой шерсти: как настроить погоду в доме под питомца
Путину рассказали, каков план России по выполнению задач СВО
Габор Штир: Армию Украины хотят превратить в кулак Европы против России
Габор Штир: Армию Украины хотят превратить в кулак Европы против России
Последние материалы
Причину пожелтения зубов из-за сильной чистки обозначили стоматологи
Обнаружено новое внутреннее ядро пояса Койпера — учёные Принстона
Нарушение фотосинтеза у орхидей зимой связано с нехваткой света — биолог Петров
Запуск обновлённой Navara подтвердили инженеры Nissan
Натуральные материалы усилили уют в интерьере — дизайнер Мараськова-Григорянц
Обжаренные овощи усиливают вкус супа из фаршированного перца
Суд окончательно признал Лёшу Свика отцом внебрачной дочери
Шаляпин заявил, что для любой мамы лучший подарок — внимание
Сложные углеводы помогают контролировать сахар у детей
Число компаний РФ на Кипре сократилось на треть — глава ФНС Егоров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.