ДНК не понадобилось: суд вынес решение об отцовстве Лёши Свика – что произошло

Лёша Свик в свой 35-й день рождения получил окончательное судебное решение о признании его отцом дочери модели Екатерины Лукьяновой. Информацию о завершении судебного процесса девушка опубликовала в личном блоге.
Дело об установлении отцовства рассматривалось сначала в Москве, а затем было передано в Хабаровск. Ранее представители артиста отрицали его связь с моделью.
Адвокат Лёши Кирилл Гавриличев подтвердил, что решение суда вступило в законную силу.
"Решение полностью устраивает обе стороны. Экспертиза ДНК не проводилась, отцовство установлено на основании показаний Лукьяновой", — отметил юрист.
По словам адвоката, Свик не планирует обжаловать вердикт и с августа добровольно выплачивает алименты. Сам артист пока не комментировал ситуацию.
Свик и Лукьянова состояли в отношениях в 2018 году. По словам модели, они расстались на седьмом месяце её беременности, а после рождения дочери Стефании артист перестал поддерживать связь.
Напомним, в настоящее время Лёша Свик состоит в браке с Ксенией Ткачёвой. Пара временно расставалась, но затем вновь воссоединилась.
