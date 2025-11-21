Перепрограммировала мозг: Каштанова рассказала, как смогла забыть о сладостях

Каштанова рассказала, что перепрограммировала свой мозг на отказ от сладкого

Актриса Софья Каштанова рассказала, как с помощью питания и психологических приёмов удалось отказаться от сладкого и восстановить форму после родов.

Для многих мам возвращение в форму после родов кажется сложной задачей, но Каштанова доказала, что это реально. Она рассказала, как смогла наладить своё питание и укрепить привычки здорового образа жизни, одновременно воспитывая двух маленьких детей — шестилетнего сына Джорджа и четырёхлетнюю дочь Даниэль.

"Вернуться в форму мне, наверное, помогло в первую очередь мое материнское желание дать всё своим детям. Я кормила грудью, и это, конечно, помогает быстро скинуть", — рассказала актриса.

Путь к гармонии после родов

Каштанова отметила, что спорт для неё никогда не был приоритетом. Лёгкая йога и корректировка питания стали основными инструментами возвращения к прежней форме. Главный секрет, по её словам, заключается в перестройке пищевых привычек и постоянной работе с собственным мозгом.

"Я вообще адепт здорового питания. Я настолько отучила себя от вредного. Безусловно, я иногда могу, если прям очень хочется, но это не является моей ежедневной рутиной — есть какие-то джанк-фуды и жирное", — цитирует слова актрисы "Пятый канал".

Актриса пояснила, что её рацион строится на мясе, большом количестве овощей, сбалансированных белках, жирах и углеводах при полном отказе от трансжиров, сахара и белого хлеба. Эта перестройка началась после жизни за границей, где продукты часто содержали гормональные добавки и искусственные ингредиенты.

"У них там настолько жуткие продукты, надо сказать. Действительно, все какое-то гормональное. Приехав оттуда, я чувствовала, что я в "лишнем". И с тех пор я решила это поменять", — пояснила она.

Как отучить мозг от сладкого

Софья уверена: мозг можно "перепрограммировать". Она делала это постепенно, используя простые психологические приёмы:

Говорила себе и окружающим, что не любит сладкое. Постепенно её мозг перестраивался, и тяга к сладкому уменьшалась. Со временем сладости стали вызывать отторжение.

"Я начала обманывать окружающих… Я говорила: "Я не люблю сладкое". И мой мозг подстроился", — подчеркнула актриса.

Особенно вредной актриса считает сгущённое молоко.

"Условно, та же самая сгущёнка — это один из самых вредных продуктов вообще… это просто чистый канцероген, который убивает тебя сразу", — сказала она.

Советы шаг за шагом для здорового питания

Начинайте с отказа от продуктов с трансжирами, белым хлебом и сахаром. Включайте в рацион больше овощей, белков и полезных жиров. Используйте психологический приём: повторяйте, что вы не любите вредное. Следите за балансом БЖУ (белки, жиры, углеводы). Постепенно заменяйте привычные продукты на более полезные альтернативы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Переедание сладкого → набор веса и снижение энергии → замена сладостей на фрукты и орехи. Быстрое питание с искусственными добавками → ухудшение состояния кожи и волос → приготовление свежей еды дома. Игнорирование нутрициологии → дефицит витаминов → обучение основам питания и консультирование с диетологом.

А что если… дети подражают взрослым?

Если дети видят, что родители придерживаются правильного питания, они с большей вероятностью сами будут выбирать полезные продукты. Каштанова активно прививает своим детям осознанное отношение к еде.

Советы для худеющих

Сколько нужно времени, чтобы перестроить пищевые привычки?

По словам Каштановой, первые изменения заметны через несколько недель, а закрепление привычки требует месяцев.

Что лучше — спорт или питание?

Для восстановления после родов питание играет ключевую роль, спорт — дополнение для тонуса и гибкости.

Мифы и правда

Миф: без интенсивных тренировок невозможно вернуться в форму.

Правда: правильное питание и лёгкие физические нагрузки дают устойчивый результат.

Миф: сладкое полностью запретить нельзя.

Правда: мозг можно "перепрограммировать", постепенно снижая тягу к сладкому.

Три интересных факта

Каштанова кормит грудью, что ускоряет восстановление после родов. Первая перестройка пищевых привычек произошла после жизни за границей. Актриса прошла несколько курсов по нутрициологии, чтобы глубже понимать питание.

Исторический контекст

Современные подходы к питанию включают отказ от трансжиров и сахара, популяризируемый нутрициологами последних лет. Восстановление после родов через корректировку рациона стало стандартной практикой среди актрис и публичных личностей. Психологические техники, влияющие на пищевые привычки, активно изучаются с конца XX века и применяются для борьбы с вредными привычками.