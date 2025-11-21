Перепрограммировала мозг: Каштанова рассказала, как смогла забыть о сладостях

Актриса Софья Каштанова рассказала, как с помощью питания и психологических приёмов удалось отказаться от сладкого и восстановить форму после родов.
Для многих мам возвращение в форму после родов кажется сложной задачей, но Каштанова доказала, что это реально. Она рассказала, как смогла наладить своё питание и укрепить привычки здорового образа жизни, одновременно воспитывая двух маленьких детей — шестилетнего сына Джорджа и четырёхлетнюю дочь Даниэль.
"Вернуться в форму мне, наверное, помогло в первую очередь мое материнское желание дать всё своим детям. Я кормила грудью, и это, конечно, помогает быстро скинуть", — рассказала актриса.
Каштанова отметила, что спорт для неё никогда не был приоритетом. Лёгкая йога и корректировка питания стали основными инструментами возвращения к прежней форме. Главный секрет, по её словам, заключается в перестройке пищевых привычек и постоянной работе с собственным мозгом.
"Я вообще адепт здорового питания. Я настолько отучила себя от вредного. Безусловно, я иногда могу, если прям очень хочется, но это не является моей ежедневной рутиной — есть какие-то джанк-фуды и жирное", — цитирует слова актрисы "Пятый канал".
Актриса пояснила, что её рацион строится на мясе, большом количестве овощей, сбалансированных белках, жирах и углеводах при полном отказе от трансжиров, сахара и белого хлеба. Эта перестройка началась после жизни за границей, где продукты часто содержали гормональные добавки и искусственные ингредиенты.
"У них там настолько жуткие продукты, надо сказать. Действительно, все какое-то гормональное. Приехав оттуда, я чувствовала, что я в "лишнем". И с тех пор я решила это поменять", — пояснила она.
Софья уверена: мозг можно "перепрограммировать". Она делала это постепенно, используя простые психологические приёмы:
Говорила себе и окружающим, что не любит сладкое.
Постепенно её мозг перестраивался, и тяга к сладкому уменьшалась.
Со временем сладости стали вызывать отторжение.
"Я начала обманывать окружающих… Я говорила: "Я не люблю сладкое". И мой мозг подстроился", — подчеркнула актриса.
Особенно вредной актриса считает сгущённое молоко.
"Условно, та же самая сгущёнка — это один из самых вредных продуктов вообще… это просто чистый канцероген, который убивает тебя сразу", — сказала она.
Начинайте с отказа от продуктов с трансжирами, белым хлебом и сахаром.
Включайте в рацион больше овощей, белков и полезных жиров.
Используйте психологический приём: повторяйте, что вы не любите вредное.
Следите за балансом БЖУ (белки, жиры, углеводы).
Постепенно заменяйте привычные продукты на более полезные альтернативы.
Переедание сладкого → набор веса и снижение энергии → замена сладостей на фрукты и орехи.
Быстрое питание с искусственными добавками → ухудшение состояния кожи и волос → приготовление свежей еды дома.
Игнорирование нутрициологии → дефицит витаминов → обучение основам питания и консультирование с диетологом.
Если дети видят, что родители придерживаются правильного питания, они с большей вероятностью сами будут выбирать полезные продукты. Каштанова активно прививает своим детям осознанное отношение к еде.
Сколько нужно времени, чтобы перестроить пищевые привычки?
По словам Каштановой, первые изменения заметны через несколько недель, а закрепление привычки требует месяцев.
Что лучше — спорт или питание?
Для восстановления после родов питание играет ключевую роль, спорт — дополнение для тонуса и гибкости.
Миф: без интенсивных тренировок невозможно вернуться в форму.
Правда: правильное питание и лёгкие физические нагрузки дают устойчивый результат.
Миф: сладкое полностью запретить нельзя.
Правда: мозг можно "перепрограммировать", постепенно снижая тягу к сладкому.
Каштанова кормит грудью, что ускоряет восстановление после родов.
Первая перестройка пищевых привычек произошла после жизни за границей.
Актриса прошла несколько курсов по нутрициологии, чтобы глубже понимать питание.
Современные подходы к питанию включают отказ от трансжиров и сахара, популяризируемый нутрициологами последних лет.
Восстановление после родов через корректировку рациона стало стандартной практикой среди актрис и публичных личностей.
Психологические техники, влияющие на пищевые привычки, активно изучаются с конца XX века и применяются для борьбы с вредными привычками.
