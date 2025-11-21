Семейный особняк Лерчек предложен покупателям: 5 спален, квартира для персонала и интрига

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Бывший муж Лерчек выставил на продажу особняк за 225 млн рублей
Бывший муж блогерши Лерчек (Валерия Чекалина) Артём Чекалин выставил на продажу семейный особняк в коттеджном поселке "Ильинка Лейнхаус". Стоимость объекта составляет 225 миллионов рублей.

Элитный коттедж площадью 450 квадратных метров расположен на участке в пять с половиной соток. В особняке выполнен эксклюзивный дизайнерский ремонт.

"Объект обладает уникальной планировкой с пятью спальнями и дополнительной квартирой для персонала. Во дворе оборудованы закрытая беседка-столовая и ландшафтная терраса", — сообщает Super.ru со ссылкой на сервис по продаже недвижимости.

Примечательно, что Чекалин продолжает проживать в доме в период поиска покупателей. Планы по продаже этого имущества озвучивались ещё во время брака с блогершей.

Напомним, что Лерчек в настоящее время находится на шестом месяце беременности. Отношения с аргентинским танцором Луисом Сквиччиарини стали её новым жизненным этапом.

