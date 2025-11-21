Семейный особняк Лерчек предложен покупателям: 5 спален, квартира для персонала и интрига

Бывший муж блогерши Лерчек (Валерия Чекалина) Артём Чекалин выставил на продажу семейный особняк в коттеджном поселке "Ильинка Лейнхаус". Стоимость объекта составляет 225 миллионов рублей.
Элитный коттедж площадью 450 квадратных метров расположен на участке в пять с половиной соток. В особняке выполнен эксклюзивный дизайнерский ремонт.
"Объект обладает уникальной планировкой с пятью спальнями и дополнительной квартирой для персонала. Во дворе оборудованы закрытая беседка-столовая и ландшафтная терраса", — сообщает Super.ru со ссылкой на сервис по продаже недвижимости.
Примечательно, что Чекалин продолжает проживать в доме в период поиска покупателей. Планы по продаже этого имущества озвучивались ещё во время брака с блогершей.
Напомним, что Лерчек в настоящее время находится на шестом месяце беременности. Отношения с аргентинским танцором Луисом Сквиччиарини стали её новым жизненным этапом.
