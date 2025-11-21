Анфиса Чехова готовится к свадьбе: какой будет церемония с Александром Златопольским

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анфиса Чехова раскрыла детали свадьбы с Александром Златопольским
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова подтвердила подготовку к свадьбе с продюсером Александром Златопольским. Пара планирует провести церемонию летом, хотя официальная регистрация может состояться раньше.

Анфиса Чехова
Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov/Алексей Юшенков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Анфиса Чехова

Телеведущая подчеркнула, что торжество будет иметь частный характер. Основное внимание уделят созданию атмосферы для узкого круга гостей.

"Будет свадьба для нас, а не для прессы, не для публики. У нас будет хорошая, пышная, роскошная свадьба для своих", — приводит слова Чеховой kp.ru.

Лучшим подарком молодожёны считают организацию путешествия. Чехова также отметила, что ценит предметы для домашнего обустройства.

Златопольский организовал предложение во время парижской поездки. Он заказал картину, где был изображён вручающим кольцо, что стало неожиданностью для телеведущей.

Напомним, ранее Чехова состояла в браке с Гурамом Баблишвили. От тех отношений у телеведущей растет сын Соломон.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
