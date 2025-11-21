Анфиса Чехова готовится к свадьбе: какой будет церемония с Александром Златопольским

Анфиса Чехова подтвердила подготовку к свадьбе с продюсером Александром Златопольским. Пара планирует провести церемонию летом, хотя официальная регистрация может состояться раньше.
Телеведущая подчеркнула, что торжество будет иметь частный характер. Основное внимание уделят созданию атмосферы для узкого круга гостей.
"Будет свадьба для нас, а не для прессы, не для публики. У нас будет хорошая, пышная, роскошная свадьба для своих", — приводит слова Чеховой kp.ru.
Лучшим подарком молодожёны считают организацию путешествия. Чехова также отметила, что ценит предметы для домашнего обустройства.
Златопольский организовал предложение во время парижской поездки. Он заказал картину, где был изображён вручающим кольцо, что стало неожиданностью для телеведущей.
Напомним, ранее Чехова состояла в браке с Гурамом Баблишвили. От тех отношений у телеведущей растет сын Соломон.
Как привычки скандинавов избавляться от лишнего помогают не только освободить шкаф, но и изменить подход к здоровью, эмоциям и даже отношениям с близкими.