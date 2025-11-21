Кража на 12 миллионов: как домработница Влада Череватого обчистила мастера магии

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Домработница Влада Череватого вынесла из гаража экстрасенса 12 млн рублей
3:53
Шоу-бизнес

Домработница экстрасенса Влада Череватого украла 12 млн рублей, а дело раскрыли благодаря камерам видеонаблюдения и внимательности звезды мистического шоу.

Экстрасенс Влад Череватый
Фото: ВК-аккаунт Влада Череватова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Экстрасенс Влад Череватый

Как пишет Telegram-канал Mash, скандальная история произошла вокруг Череватого. Его домработница Мария была поймана на краже крупной суммы денег, которая хранилась в гараже мага. По словам самого Череватого, пропажа оказалась неожиданной, ведь домработница казалась вполне надёжным человеком, а сумма украденного достигла 12 миллионов рублей.

"Моя подзащитная работала в доме Влада Череватого, она там была домработницей", — поделился её адвокат Саид Ярахмедов.

Как произошла кража

Мария устроилась к Череватому в качестве домработницы и вскоре обнаружила в его гараже пачку наличных. Женщина не смогла устоять перед искушением и начала постепенно выносить деньги. По информации следствия, она забирала по 50 тысяч рублей почти каждый день на протяжении более полугода.

Выявить преступление помогли камеры видеонаблюдения. Влад Череватый внимательно изучил записи и убедился, что именно Мария выносила деньги. После этого он обратился в полицию, что привело к официальному уголовному делу.

Мотивы и оправдания

Мария призналась в краже и пояснила свои действия странным оправданием: по её словам, родственники экстрасенса якобы просили её "заниматься деньгами", потому что Влад слишком строгий и не даёт возможности жить красиво. Следствие не приняло эти доводы как оправдание, и женщину признали виновной.

"Впоследствии её обвинили в краже денежных средств. Она признаёт вину, в содеянном раскаивается, скрываться от суда и следствия не собирается", — отметил адвокат.

Мария была помещена в СИЗО до декабря. При этом потерпевшей по делу признали Екатерину, подругу Влада, которая передала ему деньги на хранение. Влад и его супруга Елена проходят по делу как свидетели.

Как защитить имущество

  1. Установите видеонаблюдение в местах хранения ценных вещей.

  2. Разделяйте деньги и ценности на несколько мест, чтобы снизить риски.

  3. Ограничивайте доступ посторонних сотрудников к крупным суммам.

  4. В случае пропажи — сразу обращайтесь в полицию и сохраняйте доказательства.

  5. Ведите учёт и фиксируйте движения крупных денежных сумм.

А что если кража осталась бы незамеченной?

Если бы домработница действовала без видеофиксации, деньги могли исчезнуть полностью, а доказать факт кражи было бы крайне сложно. В таких случаях восстановить справедливость возможно лишь через долгие юридические разбирательства.

Мифы и правда

Миф: все домработницы — потенциальные воры.
Правда: большинство сотрудников честны, но контроль за ценностями обязателен.

Миф: крупные суммы можно хранить дома без риска.
Правда: хранение денег в одном месте всегда создаёт соблазн и повышает риск кражи.

Три занимательных факта

  1. Влад Череватый — победитель "Битвы экстрасенсов" и "Битвы сильнейших".

  2. Кража длилась более полугода, и каждый день выносилось по 50 тысяч рублей.

  3. Преступление было раскрыто благодаря камерам видеонаблюдения, что позволило избежать потери всей суммы.

Исторический ракурс

  1. Ранее кражи в домах знаменитостей часто оставались безнаказанными.

  2. С развитием технологий видеонаблюдения и систем безопасности подобные случаи выявляются быстрее.

  3. Публичность преступления привлекает внимание к вопросам личной безопасности и контроля сотрудников.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
