Завидую: почему Лена Ленина впечатлена неубиваемым здоровьем Волочковой и Джигурды

Лену Ленину удивило богатырское здоровье Волочковой и Джигурды
4:03
Шоу-бизнес

Реалити-шоу "Звёзды под капельницей" показывает, как знаменитости борются с зависимостями. Светскую львицу Лену Ленину заинтересовал один аспект жизни балерины Анастасии Волочковой и шоумена Никиты Джигурды.

Светская львица Лена Ленина, актёр Никита Джигурда, балерина Анастасия Волочкова
Фото: Инстаграм Лены Лениной by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Светская львица Лена Ленина, актёр Никита Джигурда, балерина Анастасия Волочкова

Ленина поделилась своими впечатлениями от нового антиалкогольного реалити-шоу. Она была поражена уровнем здоровья участников, особенно Волочковой и Джигурды. По её словам, тяжело поверить, что знаменитости ведут столь насыщенный образ жизни, при этом практически не страдая от проблем со здоровьем.

"Друзья, я вам завидую! Откуда столько здоровья?! Тут не пьешь, не куришь, интимом с посторонними беспробудно не занимаешься, а здоровья не хватает, чуть что, насморк", — пожаловалась Ленина.

О проекте "Звёзды под капельницей"

Реалити-шоу стартовало 14 ноября 2025 года на телеканале "Пятница!". Его формат ориентирован на знаменитостей, которые сталкиваются с зависимостями и не могут справиться с ними самостоятельно. Участники временно прерывают гастроли, съёмки и привычную жизнь, чтобы под пристальным наблюдением опытного нарколога пройти курс реабилитации.

Проект рассчитан на восемь недель. За это время звёзды должны показать себе и зрителям, что изменить жизнь возможно, а вредные привычки можно победить. Ключевой акцент делается не только на физическом восстановлении, но и на психологической работе с зависимостями.

Суть и цели программы

Главная цель шоу — помочь участникам преодолеть свои слабости и вернуться к нормальной жизни. Реабилитация предполагает строгий контроль, медицинские процедуры и психологические тренинги. В течение курса знаменитости:

  1. Останавливают привычный ритм жизни, чтобы сосредоточиться на восстановлении.

  2. Проходят медицинские обследования и процедуры под наблюдением специалистов.

  3. Получают индивидуальные рекомендации по образу жизни и питанию.

  4. Участвуют в психологических сессиях и групповых занятиях.

  5. Осваивают навыки, которые помогают избегать прежних пагубных привычек.

Наблюдение за здоровьем участников

Лена Ленина отметила, что её удивляет не только внешняя форма участников, но и их способность выдерживать интенсивные нагрузки без ущерба для здоровья. Её комментарий отражает общий интерес публики к теме поддержания здоровья знаменитостей, которые, несмотря на насыщенный график, остаются энергичными и активными.

А что если зависимость игнорируется?

Если человек продолжает игнорировать пагубные привычки, это может привести к серьёзным заболеваниям, проблемам в карьере и личной жизни. Вовлечение в программу реабилитации на ранней стадии позволяет предотвратить негативные последствия и сохранить качество жизни.

Мифы и реальность

Миф: знаменитости всегда сами справляются с зависимостями.
Правда: даже публичные люди нуждаются в профессиональной помощи и поддержке.

Миф: реабилитация возможна только за годы.
Правда: при интенсивной программе за несколько недель реально изменить образ жизни и привычки.

Три занимательных факта

  1. Шоу объединяет представителей разных сфер: актёров, певцов, балерин.

  2. Программа включает индивидуальные и групповые занятия, направленные на изменение привычек.

  3. Зрители могут наблюдать, как знаменитости восстанавливаются без ущерба для здоровья.

Исторический ракурс

  1. В прошлом публичные обсуждения зависимостей были табу для знаменитостей.

  2. Современные реалити-шоу позволяют демонстрировать процесс реабилитации и успехи участников.

  3. Формат "Звёзды под капельницей" помогает развеять стереотипы о невозможности изменить жизнь за короткое время.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
