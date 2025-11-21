Усталая, но счастливая: Агата Муцениеце показала себя без макияжа и фильтров перед родами

Актриса Агата Муцениеце показала подписчикам себя без фильтров на девятом месяце беременности и рассказала о важнейших событиях в жизни перед родами.
Муцениеце поделилась с подписчиками своим состоянием на девятом месяце беременности, показав себя без фильтров и украшений. Сегодня 36-летняя актриса посетила СПА-салон и решила снять видео, где видно её немного усталое, но при этом счастливое лицо. В преддверии родов каждое такое посещение для Муцениеце становится особенным моментом.
"Так, ребятки, я пришла на массаж. И знаете, что мне кажется… Мне кажется, что у меня один из последних волшебных посещений СПА-салона", — отметила Агата.
Актриса всегда открыта к публикациям без прикрас. Она не стесняется демонстрировать настоящие эмоции и изменения внешности, особенно в период беременности. Для Муцениеце это способ оставаться честной перед аудиторией и делиться реальными моментами жизни.
В августе Агата сыграла свадьбу с музыкантом Петром Дрангой. Праздник был камерным, тёплым и по-настоящему душевным, что актриса особо подчеркнула в своих воспоминаниях.
"Говорят, что счастье любит тишину, но вот прям совсем не поделится кадрами с такого события я не могу! Честно, я не люблю свадьбы. Может быть, поэтому хотелось, чтоб всё было как-то камерно, по родному, тепло и просто красиво", — рассказала актриса.
Свадебное торжество стало для Агаты важным эмоциональным событием, которое подарило массу тёплых воспоминаний и вдохновения перед новым этапом жизни — материнством.
Последнее время в жизни актрисы произошло немало важных событий. Одним из них стало разрешение споров относительно проживания её сына Тимофея от актёра Павла Прилучного. Бывшие супруги не могли прийти к согласию около года, однако недавно все вопросы были улажены.
"Маме, наконец, удалось найти общий язык с сыном, нивелировать все его обиды, чему мы очень рады. Тимофей сейчас живет с ней, он счастлив, а для Павла это безусловный приоритет, поэтому он категорически против обжалования указанного решения суда", — пояснила адвокат Оксана Даниелова.
Напомним, что Муцениеце и Прилучный развелись пять лет назад. У пары двое общих детей — сын Тимофей и дочь Мия. Несмотря на сложные отношения в прошлом, теперь они смогли наладить взаимодействие ради благополучия детей.
Агата открыто признаётся, что предстоящие роды вызывают у неё смешанные чувства: немного усталости, но в то же время предвкушение новой роли в жизни. Она старается сохранять спокойствие и радость, делясь своим состоянием с подписчиками.
"По глазам видно, что я немного устала — всё-таки девятый месяц беременности! Но я в приятном предвкушении, ведь совсем скоро в моей жизни станет на одного близкого человека больше", — отметила актриса.
Найдите время для расслабления и ухода за собой, например, посещение СПА или лёгкий массаж.
Делитесь переживаниями с близкими или в безопасном пространстве, например, в личном блоге или дневнике.
Не стесняйтесь показывать себя без фильтров — это помогает принимать изменения тела во время беременности.
Планируйте семейные вопросы заранее, чтобы избежать стресса перед родами.
Наслаждайтесь каждым моментом беременности, фиксируя радостные воспоминания.
Если роды будут сложными, важно заранее обсудить план действий с врачом и поддерживать эмоциональный настрой. Наличие поддержки семьи и близких помогает легче перенести трудности.
Миф: знаменитости всегда выглядят идеально во время беременности.
Правда: многие публичные личности показывают естественные изменения, демонстрируя настоящие эмоции.
Миф: отдых перед родами — пустая трата времени.
Правда: забота о себе помогает справиться со стрессом и подготовиться к родам.
Агата Муцениеце показывает себя без фильтров даже на поздних сроках беременности.
На свадьбе с Петром Дрангой во время церемонии появилась радуга — актриса назвала это чудом.
Муцениеце смогла наладить контакт с сыном Тимофеем после сложного периода разногласий с бывшим супругом.
В XX веке вопросы беременности и личных переживаний женщин редко обсуждались публично.
Современные актрисы активно делятся опытом беременности и родов в социальных сетях.
Публичные признания помогают аудитории увидеть естественные изменения тела и эмоциональные моменты будущих мам.
Как привычки скандинавов избавляться от лишнего помогают не только освободить шкаф, но и изменить подход к здоровью, эмоциям и даже отношениям с близкими.