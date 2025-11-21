Усталая, но счастливая: Агата Муцениеце показала себя без макияжа и фильтров перед родами

Агата Муцениеце показала себя без фильтров перед родами

Актриса Агата Муцениеце показала подписчикам себя без фильтров на девятом месяце беременности и рассказала о важнейших событиях в жизни перед родами.

Фото: ВК-аккаунт Агаты Муцениеце by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актриса Агата Муцениеце

Муцениеце поделилась с подписчиками своим состоянием на девятом месяце беременности, показав себя без фильтров и украшений. Сегодня 36-летняя актриса посетила СПА-салон и решила снять видео, где видно её немного усталое, но при этом счастливое лицо. В преддверии родов каждое такое посещение для Муцениеце становится особенным моментом.

"Так, ребятки, я пришла на массаж. И знаете, что мне кажется… Мне кажется, что у меня один из последних волшебных посещений СПА-салона", — отметила Агата.

Актриса всегда открыта к публикациям без прикрас. Она не стесняется демонстрировать настоящие эмоции и изменения внешности, особенно в период беременности. Для Муцениеце это способ оставаться честной перед аудиторией и делиться реальными моментами жизни.

Свадьба и личная жизнь

В августе Агата сыграла свадьбу с музыкантом Петром Дрангой. Праздник был камерным, тёплым и по-настоящему душевным, что актриса особо подчеркнула в своих воспоминаниях.

"Говорят, что счастье любит тишину, но вот прям совсем не поделится кадрами с такого события я не могу! Честно, я не люблю свадьбы. Может быть, поэтому хотелось, чтоб всё было как-то камерно, по родному, тепло и просто красиво", — рассказала актриса.

Свадебное торжество стало для Агаты важным эмоциональным событием, которое подарило массу тёплых воспоминаний и вдохновения перед новым этапом жизни — материнством.

Урегулирование вопросов с сыном

Последнее время в жизни актрисы произошло немало важных событий. Одним из них стало разрешение споров относительно проживания её сына Тимофея от актёра Павла Прилучного. Бывшие супруги не могли прийти к согласию около года, однако недавно все вопросы были улажены.

"Маме, наконец, удалось найти общий язык с сыном, нивелировать все его обиды, чему мы очень рады. Тимофей сейчас живет с ней, он счастлив, а для Павла это безусловный приоритет, поэтому он категорически против обжалования указанного решения суда", — пояснила адвокат Оксана Даниелова.

Напомним, что Муцениеце и Прилучный развелись пять лет назад. У пары двое общих детей — сын Тимофей и дочь Мия. Несмотря на сложные отношения в прошлом, теперь они смогли наладить взаимодействие ради благополучия детей.

Эмоции перед родами

Агата открыто признаётся, что предстоящие роды вызывают у неё смешанные чувства: немного усталости, но в то же время предвкушение новой роли в жизни. Она старается сохранять спокойствие и радость, делясь своим состоянием с подписчиками.

"По глазам видно, что я немного устала — всё-таки девятый месяц беременности! Но я в приятном предвкушении, ведь совсем скоро в моей жизни станет на одного близкого человека больше", — отметила актриса.

Советы будущим мамам

