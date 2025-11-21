Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сергей Безруков жалеет, что не сыграл Гамлета, Ромео и Остапа Бендера
Гранд-базар формирует торговые лабиринты — мнение путешественников
Эти профессии обеспечат стабильное будущее в эпоху цифровизации — эксперт Курако
Сочетание свитера поверх платья стало ключевым трендом зимы 2025 — сообщает Vogue
Пользу чёрных бобов для кожи и волос отметил диетолог Ким Ён Су
Бодибилдинг повысил самооценку подростков — детские психологи
Разобраны дачные суеверия о растениях и животных
Покупка двух комплектов колёс окупается не ранее десяти лет — владелец сервиса
Девушка растила найденного на улице котёнка, который оказался дикой пумой

Актриса из Уральских пельменей осталась без движения: что случилось с её здоровьем

Юлия Михалкова рассказала о серьёзных проблемах со здоровьем
1:01
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова сообщила о серьёзных проблемах со здоровьем в начале 2025 года. По словам актрисы, у неё произошло сильное защемление нерва в спине.

Юлия Михалкова
Фото: Telegram by Telegram-канал Юлии Михалковой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Юлия Михалкова

Из-за резкой боли Михалкова временно потеряла возможность ходить. Этот период она провела в практически полной неподвижности.

"Я просто не смогла встать с кровати из-за сильнейшей боли в спине. Я оказалась в прямом смысле заперта в квартире. Перемещалась с огромным трудом, как черепашка", — приводит слова актрисы mk.ru.

Для восстановления здоровья артистка принимала лекарства и прошла курс мануальной терапии. Лечение помогло ей постепенно вернуть подвижность.

Ранее Михалкова уже высказывалась о профессиональных ограничениях, связанных с работой в команде "Уральские пельмени". Она отмечала меньше возможностей для творческого развития по сравнению с сольными артистами.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Смещение оси Земли на 78 см подтверждено учёными Geophysical Research Letters
Наука и техника
Смещение оси Земли на 78 см подтверждено учёными Geophysical Research Letters
117-летняя женщина доказала, что биология может обмануть время — учёные
Наука и техника
117-летняя женщина доказала, что биология может обмануть время — учёные
КНР вывела в море первый авианосец нового типа — MWM
Военные новости
КНР вывела в море первый авианосец нового типа — MWM
Популярное
Гардероб тает на глазах, а энергия возвращается: шведский метод очищает не только шкафы, но и голову

Как привычки скандинавов избавляться от лишнего помогают не только освободить шкаф, но и изменить подход к здоровью, эмоциям и даже отношениям с близкими.

Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Ультраранний томат Золотой алатау даёт до 5 кг урожая с куста
Томаты, созданные для маленьких участков: компактный куст отдаёт до 5 кг ярких янтарных плодов
Печь греет часами, электрообогреватель сушит воздух: дачники нашли способ разогреть дом быстрее чайника
Чердак забирает треть тепла: простой способ утепления спасает дом даже в лютые морозы
Учёные восстановили рецепт скандинавского грога — археолог Патрик Макговерн Игорь Буккер Украинский тупик: осознание бесперспективности помощи провоцирует раскол в Европе Любовь Степушова Названы благоприятные дни работ в декабре по лунному календарю Валерия Жемчугова
Организм-загадка: учёные провели анализ тканей 117-летней долгожительницы и ахнули
Новый лидер среди напольных покрытий: тёплый, тихий и выгодный вариант рушит популярность ламината
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Последние материалы
Пользу чёрных бобов для кожи и волос отметил диетолог Ким Ён Су
Бодибилдинг повысил самооценку подростков — детские психологи
Разобраны дачные суеверия о растениях и животных
Покупка двух комплектов колёс окупается не ранее десяти лет — владелец сервиса
Первая мировая война стала для России трагедией без ясного смысла — историк Платошкин
Юлия Михалкова рассказала о серьёзных проблемах со здоровьем
Девушка растила найденного на улице котёнка, который оказался дикой пумой
Пирог "Чизбургер" с мясом и сыром готовится за 30 минут
Анна Хилькевич продемонстрировала фигуру после третьих родов
Название Integrity отражает стремление команды к честности и единству — Хансен
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.