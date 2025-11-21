Актриса из Уральских пельменей осталась без движения: что случилось с её здоровьем

Юлия Михалкова рассказала о серьёзных проблемах со здоровьем

Юлия Михалкова сообщила о серьёзных проблемах со здоровьем в начале 2025 года. По словам актрисы, у неё произошло сильное защемление нерва в спине.

Фото: Telegram by Telegram-канал Юлии Михалковой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юлия Михалкова

Из-за резкой боли Михалкова временно потеряла возможность ходить. Этот период она провела в практически полной неподвижности.

"Я просто не смогла встать с кровати из-за сильнейшей боли в спине. Я оказалась в прямом смысле заперта в квартире. Перемещалась с огромным трудом, как черепашка", — приводит слова актрисы mk.ru.

Для восстановления здоровья артистка принимала лекарства и прошла курс мануальной терапии. Лечение помогло ей постепенно вернуть подвижность.

Ранее Михалкова уже высказывалась о профессиональных ограничениях, связанных с работой в команде "Уральские пельмени". Она отмечала меньше возможностей для творческого развития по сравнению с сольными артистами.