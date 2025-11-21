Шаман нашёл покой: брак с Екатериной Мизулиной дал ему то, что искал всю жизнь

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:56
Шоу-бизнес

Певец Шаман (Ярослав Дронов) описал характер отношений со своей супругой Екатериной Мизулиной. Артист подчеркнул, что в их браке он обрёл эмоциональную стабильность.

SHAMAN и Мизулина
Фото: Telegram / Екатерина Мизулина is licensed under Public domain
SHAMAN и Мизулина

Исполнитель сообщил, что нашёл в отношениях с главой Лиги безопасного интернета то, что искал всю жизнь. Отсутствие "эмоциональных качелей" стало для него ключевой ценностью.

"Такой покой — то, что я всю жизнь искал. Сейчас у меня это есть, поэтому я буду дураком, если не буду это поддерживать", — приводит слова Дронова РИА Новости.

Ранее певец раскрыл детали своей свадьбы, отметив её закрытый формат. На церемонии будут присутствовать только близкие люди пары.

Напомним, официальная роспись Дронова и Мизулиной состоялась 5 ноября в загсе Донецка. На мероприятии присутствовал глава ДНР Денис Пушилин.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
