Так будет продолжаться: как жена Петросяна объяснила свой свитер Порвём за Россию

Жена Евгения Петросяна открыто выразила поддержку СВО

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова объяснила свою позицию после критики за фото в свитере "Порвём за Россию", разъяснив мотивы и реакцию на нападки подписчиков.

Брухунова оказалась в центре внимания после публикации фото в наряде с надписью "Порвём за Россию". Социальные сети моментально отреагировали на пост, а часть аудитории осудила выбор Татьяны, посчитав его чрезмерно политизированным. Жена артиста решила прокомментировать ситуацию и разъяснить свою позицию, подчеркнув, что для неё это не модный аксессуар, а выражение гражданской позиции.

"Это моя гражданская позиция. Я с первого дня поддерживаю СВО и так будет продолжаться, пока оно будет идти", — объяснила Брухунова.

Супруга юмориста отметила, что её поддержка имеет глубокий личный смысл и не зависит от мнения окружающих. Однако в комментариях подписчики не ограничились критикой свитера: некоторые указали, что Брухунова активно путешествует, посещает дорогие мероприятия и приобретает люксовые вещи иностранных брендов.

"Могу позволить себе любить то, что хочу", — пояснила Татьяна.

Ситуация вызвала активные дискуссии о публичной позиции знаменитостей и о том, насколько их личные выборы подлежат критике. Для многих критиков сочетание гражданской позиции и роскошного образа жизни кажется противоречивым. Тем не менее Татьяна заявляет, что её образ жизни не отменяет убеждений, а публичное мнение не должно ограничивать личные свободы.

Образ жизни и гражданская позиция

Татьяна Брухунова известна своим активным образом жизни. Она посещает выставки, путешествует и поддерживает тренды мировой моды. В то же время, как видно из её постов, политическая и социальная позиция для неё имеет важное значение. Этот контраст между личными интересами и активной гражданской позицией стал предметом обсуждений в сети.

