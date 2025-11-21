Бритни Спирс за рулём с бокалом — один снимок, который снова разжигает разговор об опеке

Бритни Спирс оказалась в центре нового скандала после публикации в Daily Mail. Папарацци засняли певицу с бокалом шампанского в автомобиле в Лос-Анджелесе.
На кадрах видно, как сотрудник винного магазина помогает Спирс загрузить покупки в машину. После этого автомобиль с певицей скрылся с места.
Представители артистки настаивают, что она не могла управлять автомобилем в состоянии опьянения. Однако открытый бокал с алкоголем вызвал серьёзные опасения.
Этот инцидент стал очередным в череде тревожных событий. Ранее в Сеть попало видео с якобы нетрезвой Спирс, которая отказалась от помощи и села за руль.
По информации источников, родственники певицы проводят параллели с 2007 годом. Тогда нервный срыв привёл к установлению опеки над Бритни и её госпитализации.
