Бритни Спирс за рулём с бокалом — один снимок, который снова разжигает разговор об опеке

Бритни Спирс сняли с бокалом шампанского за рулём

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бритни Спирс оказалась в центре нового скандала после публикации в Daily Mail. Папарацци засняли певицу с бокалом шампанского в автомобиле в Лос-Анджелесе.

Фото: commons.wikimedia.org by rhysadams from Derby, United Kingdom, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бритни Спирс

На кадрах видно, как сотрудник винного магазина помогает Спирс загрузить покупки в машину. После этого автомобиль с певицей скрылся с места.

Представители артистки настаивают, что она не могла управлять автомобилем в состоянии опьянения. Однако открытый бокал с алкоголем вызвал серьёзные опасения.

Этот инцидент стал очередным в череде тревожных событий. Ранее в Сеть попало видео с якобы нетрезвой Спирс, которая отказалась от помощи и села за руль.

По информации источников, родственники певицы проводят параллели с 2007 годом. Тогда нервный срыв привёл к установлению опеки над Бритни и её госпитализации.