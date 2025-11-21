Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Бритни Спирс за рулём с бокалом — один снимок, который снова разжигает разговор об опеке

Бритни Спирс сняли с бокалом шампанского за рулём
0:56
Шоу-бизнес

Бритни Спирс оказалась в центре нового скандала после публикации в Daily Mail. Папарацци засняли певицу с бокалом шампанского в автомобиле в Лос-Анджелесе.

Бритни Спирс
Фото: commons.wikimedia.org by rhysadams from Derby, United Kingdom, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бритни Спирс

На кадрах видно, как сотрудник винного магазина помогает Спирс загрузить покупки в машину. После этого автомобиль с певицей скрылся с места.

Представители артистки настаивают, что она не могла управлять автомобилем в состоянии опьянения. Однако открытый бокал с алкоголем вызвал серьёзные опасения.

Этот инцидент стал очередным в череде тревожных событий. Ранее в Сеть попало видео с якобы нетрезвой Спирс, которая отказалась от помощи и села за руль.

По информации источников, родственники певицы проводят параллели с 2007 годом. Тогда нервный срыв привёл к установлению опеки над Бритни и её госпитализации.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
